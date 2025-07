Okafor Milan, l’addio è sempre più vicino! L’ultima indiscrezione sullo svizzero non lascia dubbi

Okafor Milan, Igli Tare ha offerto nelle ultime ore Noah Okafor in prestito con diritto di riscatto al Bologna: lo svizzero è in uscita

Secondo quanto riportato dal noto giornalista Nicolò Schira, l’attaccante svizzero Noah Okafor sarebbe stato offerto al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Questa notizia, che circola insistentemente negli ambienti calcistici, sembra confermare che il futuro di Okafor è sempre più lontano dal calciomercato Milan. L’esterno offensivo, arrivato in rossonero con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi stabilmente nelle gerarchie e pare che non rientri più nei piani tecnici del club per la prossima stagione.

La Situazione di Okafor al Milan

Noah Okafor è giunto al Milan con l’etichetta di talento emergente, un giocatore capace di ricoprire più ruoli nel reparto offensivo grazie alla sua velocità e alla sua duttilità. Tuttavia, il suo impatto non è stato quello sperato. Tra infortuni e una concorrenza agguerrita, lo spazio per dimostrare pienamente il suo valore è stato limitato. Questa situazione ha portato la dirigenza rossonera a riflettere sul suo futuro, giungendo alla conclusione che una cessione, seppur in prestito, potrebbe essere la soluzione migliore per tutte le parti in causa. Il Milan, infatti, punta a ottimizzare la rosa e a liberare risorse economiche per eventuali nuovi acquisti che siano più funzionali al progetto tecnico.

Il Ruolo di Tare e Allegri nel Nuovo Milan

L’eventuale partenza di Okafor si inserisce in un contesto di profondo rinnovamento in casa Milan. La società rossonera ha infatti affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Igli Tare, una figura con una comprovata esperienza nel mercato calcistico, noto per la sua capacità di scovare talenti e di gestire le trattative con intelligenza e visione strategica. Accanto a lui, sulla panchina del Milan, siede ora Massimiliano Allegri, un allenatore di comprovata esperienza e dal palmarès ricco, tornato a guidare i rossoneri con l’obiettivo di riportarli ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La coppia Tare-Allegri sta lavorando in stretta sinergia per plasmare una squadra che rispecchi le esigenze tattiche del tecnico livornese e che sia allo stesso tempo sostenibile economicamente. Ogni decisione sul mercato, inclusa quella su Noah Okafor, è ponderata attentamente nell’ottica di costruire una rosa competitiva e coesa. L’uscita di Okafor potrebbe, quindi, liberare uno slot e permettere al Milan di Tare e Allegri di concentrarsi su profili diversi, più in linea con la visione di gioco e le necessità specifiche della squadra. Il Bologna, dal canto suo, potrebbe offrire a Okafor la continuità di gioco di cui ha bisogno per rilanciarsi e dimostrare le sue qualità indiscusce.