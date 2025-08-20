Okafor, viste con il Leeds ok: il Milan chiude un’altra cessione. Si attende l’ufficialità

Okafor lascia il Milan per trasferirsi al Leeds: si attende solo l’ufficialità dopo la buona riuscita delle visite mediche

Il Leeds United è a un passo dal chiudere uno dei colpi più importanti del suo calciomercato. Il talentuoso attaccante Noah Okafor ha completato con successo le visite mediche e firmato i documenti che lo legheranno al club inglese. Manca solo l’annuncio ufficiale per sancire l’addio dell’attaccante ai colori rossoneri.

L’operazione, seguita da vicino dal direttore sportivo del Leeds, ha avuto una rapida accelerazione negli ultimi giorni, permettendo al club di superare la concorrenza di diverse squadre europee interessate al giovane talento svizzero. La trattativa si è conclusa con l’accordo tra il club inglese e il Milan, che cede il calciatore a titolo definitivo.

Okafor e il suo percorso al Milan

Nonostante la sua permanenza a Milano sia stata breve, Okafor ha lasciato il segno. Acquistato nell’estate del 2023 dal Milan, il versatile attaccante, capace di giocare sia come punta centrale che come esterno, ha vissuto una stagione di alti e bassi. Partito spesso dalla panchina, ha dimostrato di essere un’opzione preziosa per il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, un allenatore noto per il suo stile di gioco offensivo e dinamico. Nonostante il poco spazio, il giocatore si è distinto per la sua velocità e capacità di finalizzazione, segnando reti decisive.

Le ragioni del trasferimento

La scelta di lasciare il Diavolo è stata dettata dalla necessità di trovare maggiore continuità. L’attaccante svizzero cerca un ruolo da protagonista che il Milan, considerando la forte concorrenza nel reparto offensivo, non poteva garantirgli. Al Leeds, Okafor sarà invece una pedina centrale nel progetto tecnico, con l’obiettivo di riportare il club ai vertici del calcio inglese.

L’arrivo di Okafor al Leeds rappresenta un segnale forte delle ambizioni del club. Il suo acquisto è visto come un investimento a lungo termine. I tifosi del Leeds, dopo una stagione non all’altezza, attendono con grande entusiasmo l’ufficialità del trasferimento e l’inizio di una nuova era per la squadra.