Okafor ok al Leeds, le cifre che incasserà il Milan: tutti i dettagli

Okafor andrà al Leeds, svelati tutti i dettagli delle cifre che incasserà il Milan da questa operazione

Il talentuoso attaccante svizzero Noah Okafor è pronto a sbarcare in Premier League. Il Leeds United ha finalizzato l’accordo con l’AC Milan per il trasferimento del giovane classe 2000. Le due società hanno raggiunto un’intesa sulla base di 21 milioni di euro, bonus inclusi, chiudendo una trattativa che si è sviluppata rapidamente nelle ultime ore.

L’operazione ha ricevuto il via libera decisivo da Massimiliano Allegri, l’esperto tecnico toscano che ha guidato i rossoneri a successi importanti. Nonostante il valore mostrato dal giocatore, la scelta di cederlo è stata dettata da precise esigenze di bilancio e dalla necessità di sfoltire il reparto offensivo. Per il Milan, la cessione di Okafor rappresenta un’ottima plusvalenza e un’iniezione di liquidità fondamentale per il prossimo mercato.

Il Diavolo saluta un talento dal futuro promettente

Arrivato a Milano nella scorsa stagione, Noah Okafor ha dimostrato lampi del suo grande potenziale. Dotato di una notevole rapidità e di un’ottima tecnica, l’attaccante ha saputo farsi apprezzare per la sua versatilità, giocando sia come punta centrale sia come ala. La sua partenza lascia un vuoto tecnico nell’attacco del Diavolo, ma al contempo apre nuove opportunità per i compagni di reparto. La dirigenza rossonera sta già lavorando per trovare un sostituto all’altezza che possa rafforzare ulteriormente la squadra.

Il Leeds si assicura un rinforzo di qualità

Dal canto suo, il Leeds United mette a segno un colpo di mercato di grande prospettiva. Il club inglese, che punta a rinforzare la sua rosa in vista della prossima stagione di Premier League, si assicura un attaccante giovane, dinamico e con un’importante esperienza a livello internazionale. Jesse Marsch, il tecnico statunitense del Leeds, potrà contare su un giocatore che si integra perfettamente nel suo sistema di gioco, fatto di pressing aggressivo e ripartenze veloci. L’arrivo di Okafor, che ha già svolto le visite mediche, è atteso con grande entusiasmo dai tifosi dei Whites, desiderosi di vedere all’opera il nuovo acquisto.