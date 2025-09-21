Okafor, prima gioia col Leeds dell’ex attaccante rossonero: è successo in Wolverhampton-Leeds

Okafor, l’ex attaccante del Milan ha trovato la prima gioia con la maglia del Leeds: è successo ieri contro il Wolverhampton

Un nome, una certezza: Noah Okafor. L’ex attaccante del Milan ha finalmente rotto il ghiaccio, trovando il suo primo e attesissimo goal in Premier League con la maglia del Leeds. Un’esplosione di gioia e talento che non solo ha sbloccato il suo cammino nel massimo campionato inglese, ma ha anche rilanciato i Whites di Daniel Farke, protagonisti di un periodo difficile e di un digiuno di reti che cominciava a preoccupare.

La svolta dopo la tempesta

La squadra allenata da Daniel Farke è tornata a respirare, ritrovando la vittoria dopo un solo punto conquistato nelle tre giornate precedenti e, soprattutto, senza aver segnato alcuna rete in quel parziale. Dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro l’Arsenal, il pareggio a reti inviolate (0-0) contro il Newcastle e la sconfitta per 1-0 contro il Fulham, la squadra sembrava aver perso la sua verve offensiva. Ma la quinta giornata ha segnato una svolta epocale, un nuovo inizio per il Leeds e per il suo nuovo gioiello svizzero.

La partita di Okafor: non solo un goal

La quinta giornata di Premier League ha visto il Leeds affrontare il Wolverhampton al Molineux Stadium. Noah Okafor è stato schierato titolare in un tridente offensivo completato da Brenden Aaronson e Dominic Calvert-Lewin. La partita non è iniziata sotto i migliori auspici per i Whites, che si sono ritrovati sotto di un goal già all’ottavo minuto per la rete di Krejci. Ma la reazione non si è fatta attendere: al 31′, Calvert-Lewin ha pareggiato i conti, e otto minuti dopo, al 39′, è stato Stach a completare la rimonta.

Poi, al quarantacinquesimo minuto, proprio allo scadere del primo tempo, è arrivato il momento di Okafor. Su un assist delizioso di Stach, lo svizzero classe 2000 non ha perdonato, bucando il portiere José Sá e insaccando il pallone con precisione millimetrica nell’angolino basso. Un goal che ha fissato il punteggio sul 3-1 e ha di fatto chiuso i giochi, regalando una vittoria fondamentale al Leeds.

Una prestazione a tutto tondo

Ma la partita di Okafor è stata molto più di un semplice goal. I numeri parlano chiaro e descrivono una prestazione di altissimo livello, che riscatta le difficoltà delle prime giornate e lo consacra come un giocatore di spessore. Nei 70 minuti trascorsi in campo, Okafor è stato il vero mattatore: ha completato ben 6 dribbling riusciti, il 43% di quelli tentati, dimostrando la sua abilità nel saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Ha inoltre conquistato due falli, e ha completato passaggi decisivi nell’ultimo quarto di campo. A queste qualità offensive, Okafor ha aggiunto un’impressionante fase difensiva, vincendo ben 8 contrasti, meglio di qualunque altro giocatore sul rettangolo verde.

Dal Milan al Leeds: una scelta azzeccata

Il trasferimento di Okafor dal Milan al Leeds è stato uno dei colpi di mercato più interessanti della scorsa estate. Lasciando i rossoneri, il talentuoso attaccante ha scelto di cimentarsi in un campionato diverso, più fisico e veloce. Le cifre dell’operazione, come riportato da Calciomercato.com, sono state di 19 milioni di euro più 2 milioni di bonus, un investimento importante per il Leeds che sembra già aver dato i suoi frutti. A Milano, con la dirigenza del DS Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, si staranno di certo congratulando con il loro ex giocatore per questo grande passo nella sua carriera.