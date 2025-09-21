Connect with us

News

Okafor, prima gioia col Leeds dell'ex attaccante rossonero: è successo in Wolverhampton-Leeds

News

Calciomercato Milan, si scalda la trattativa per il rinnovo di contratto di Pulisic! Il calciatore ha una priorità

News

Milan Lecce, Allegri sta studiando un cambio a sorpresa per il centrocampo: dalle ultime da Milanello si intuisce che...

News

Milan Lecce, Allegri rivoluziona la difesa: ecco cosa filtra alla vigilia della sfida di Coppa Italia

News

Ronaldo il fenomeno compie gli anni, il Milan gli fa gli auguri sui social! Il messaggio postato dal club rossonero

News

Okafor, prima gioia col Leeds dell’ex attaccante rossonero: è successo in Wolverhampton-Leeds

Milan news 24

Published

1 giorno ago

on

By

Okafor

Okafor, l’ex attaccante del Milan ha trovato la prima gioia con la maglia del Leeds: è successo ieri contro il Wolverhampton

Un nome, una certezza: Noah Okafor. L’ex attaccante del Milan ha finalmente rotto il ghiaccio, trovando il suo primo e attesissimo goal in Premier League con la maglia del Leeds. Un’esplosione di gioia e talento che non solo ha sbloccato il suo cammino nel massimo campionato inglese, ma ha anche rilanciato i Whites di Daniel Farke, protagonisti di un periodo difficile e di un digiuno di reti che cominciava a preoccupare.

La svolta dopo la tempesta

La squadra allenata da Daniel Farke è tornata a respirare, ritrovando la vittoria dopo un solo punto conquistato nelle tre giornate precedenti e, soprattutto, senza aver segnato alcuna rete in quel parziale. Dopo la pesante sconfitta per 5-0 contro l’Arsenal, il pareggio a reti inviolate (0-0) contro il Newcastle e la sconfitta per 1-0 contro il Fulham, la squadra sembrava aver perso la sua verve offensiva. Ma la quinta giornata ha segnato una svolta epocale, un nuovo inizio per il Leeds e per il suo nuovo gioiello svizzero.

La partita di Okafor: non solo un goal

La quinta giornata di Premier League ha visto il Leeds affrontare il Wolverhampton al Molineux Stadium. Noah Okafor è stato schierato titolare in un tridente offensivo completato da Brenden Aaronson e Dominic Calvert-Lewin. La partita non è iniziata sotto i migliori auspici per i Whites, che si sono ritrovati sotto di un goal già all’ottavo minuto per la rete di Krejci. Ma la reazione non si è fatta attendere: al 31′, Calvert-Lewin ha pareggiato i conti, e otto minuti dopo, al 39′, è stato Stach a completare la rimonta.

Poi, al quarantacinquesimo minuto, proprio allo scadere del primo tempo, è arrivato il momento di Okafor. Su un assist delizioso di Stach, lo svizzero classe 2000 non ha perdonato, bucando il portiere José Sá e insaccando il pallone con precisione millimetrica nell’angolino basso. Un goal che ha fissato il punteggio sul 3-1 e ha di fatto chiuso i giochi, regalando una vittoria fondamentale al Leeds.

Una prestazione a tutto tondo

Ma la partita di Okafor è stata molto più di un semplice goal. I numeri parlano chiaro e descrivono una prestazione di altissimo livello, che riscatta le difficoltà delle prime giornate e lo consacra come un giocatore di spessore. Nei 70 minuti trascorsi in campo, Okafor è stato il vero mattatore: ha completato ben 6 dribbling riusciti, il 43% di quelli tentati, dimostrando la sua abilità nel saltare l’uomo e creare superiorità numerica. Ha inoltre conquistato due falli, e ha completato passaggi decisivi nell’ultimo quarto di campo. A queste qualità offensive, Okafor ha aggiunto un’impressionante fase difensiva, vincendo ben 8 contrasti, meglio di qualunque altro giocatore sul rettangolo verde.

Dal Milan al Leeds: una scelta azzeccata

Il trasferimento di Okafor dal Milan al Leeds è stato uno dei colpi di mercato più interessanti della scorsa estate. Lasciando i rossoneri, il talentuoso attaccante ha scelto di cimentarsi in un campionato diverso, più fisico e veloce. Le cifre dell’operazione, come riportato da Calciomercato.com, sono state di 19 milioni di euro più 2 milioni di bonus, un investimento importante per il Leeds che sembra già aver dato i suoi frutti. A Milano, con la dirigenza del DS Tare e la guida tecnica di Massimiliano Allegri, si staranno di certo congratulando con il loro ex giocatore per questo grande passo nella sua carriera.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.