Okafor a The Athletic: «Il Milan aveva piani precisi per me ma ho scelto Leeds per un motivo. Ecco quale»

Okafor, ex Milan, è tornato a parlare del suo addio al club rossonero maturato a metà agosto col passaggio a titolo definitivo al Leeds

Il calcio è un mondo imprevedibile, dove i piani strategici possono sgretolarsi di fronte a un’opportunità o a un’esigenza improvvisa. Questa realtà è stata vissuta in prima persona da Noah Okafor, l’attaccante svizzero che ha recentemente svelato i motivi del suo addio al calciomercato Milan in un’intervista esclusiva a The Athletic. Le sue parole risuonano come un promemoria amaro di quanto possa essere sottile la linea tra aspettative e realtà nel mondo del pallone. “Al Milan c’erano dei piani per me, ma nel calcio non sempre i piani vanno come tutti desiderano“, ha dichiarato Okafor, spiegando la sua scelta di trasferirsi al Leeds United. “Per me la cosa più importante è giocare. È dura quando giochi 2, 3 o 4 partite come sostituto per 10, 20, 30 minuti. Ecco perché ho deciso di venire al Leeds“.

Le ragioni di una scelta: il ruolo di Okafor nel Milan

L’arrivo di Okafor al Milan era stato accolto con grande entusiasmo da parte della tifoseria rossonera. L’attaccante era visto come una pedina fondamentale per il futuro del reparto offensivo, una figura in grado di offrire duttilità tattica e alternative importanti. Tuttavia, il suo impiego è stato tutt’altro che costante, limitato a brevi apparizioni e a un ruolo da subentrato. Questa situazione, come evidenziato dalle sue stesse parole, ha creato una profonda frustrazione nel giocatore. Nonostante l’esistenza di un progetto a lungo termine, la scarsità di minuti in campo ha spinto Okafor a cercare una nuova avventura, optando per una soluzione che gli garantisse una maggiore continuità. La sua decisione di lasciare il Milan e sposare il progetto del Leeds United è un chiaro segnale di come la voglia di essere protagonista abbia prevalso sulle ambizioni di rimanere in un grande club come quello rossonero.

Il nuovo corso del Milan: Tare e Allegri al centro del progetto

L’uscita di Okafor ha avuto luogo in un momento di grande fermento in casa Milan. La società ha infatti affidato a Igli Tare il ruolo di nuovo direttore sportivo, con l’obiettivo di avviare un nuovo ciclo vincente. Un altro cambiamento significativo riguarda la panchina, dove Massimiliano Allegri è stato nominato nuovo allenatore del Milan. La coppia Tare-Allegri è chiamata a rimettere in carreggiata una squadra che ha mostrato alcune lacune nella stagione passata, nonostante i momenti di grande calcio offerti. L’addio di Okafor, seppur a malincuore, potrebbe essere visto come un’opportunità per Allegri di ridisegnare l’assetto tattico della squadra, puntando su giocatori che si adattino meglio al suo stile di gioco. Il nuovo corso rossonero si basa sulla pianificazione e su una ricostruzione che prenda in considerazione le esigenze del tecnico. La leadership e l’esperienza di Allegri saranno fondamentali per gestire il reparto offensivo e per trovare il giusto equilibrio.