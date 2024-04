Chukwueze Milan, dalla Nigeria sicuri: «Non è stato costante, adesso deve fare questo». Le parole del giornalsita CAF

Oguntimehin ha parlato in esclusiva ai microfoni di Milannews24 di Samuel Chukwueze. Ecco le parole del giornalista accreditato CAF:

PAROLE – «Chukwueze per me non è stato abbastanza costante nel corso degli anni. Ma quando si riprende è sempre al suo meglio. Deve ancora conquistare il cuore dei tifosi nigeriani a livello nazionale con delle prestazioni impressionanti e anche lottare per una maglia da titolare al Milan».

