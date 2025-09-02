Odogu ai canali social del Milan: «Non riesco a credere a quello che è successo nelle ultime 24 ore! Sulle mie sensazioni...»

Odogu, difensore centrale del Milan e ultimo acquisto del club rossonero, ha parlato ai canali social del club: le sue dichiarazioni

Nelle concitate ore conclusive del calciomercato estivo, il Milan ha messo a segno un colpo a sorpresa, assicurandosi le prestazioni del giovane e talentuoso difensore David Odogu. Il club rossonero, guidato dalla sapiente mano del neo direttore sportivo Igli Tare e sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, ha chiuso una trattativa lampo con il Wolfsburg, aggiungendo un tassello importante per il futuro della propria retroguardia. Il suo arrivo, avvenuto tra la sorpresa e l’entusiasmo, segna l’ultimo tassello di un mercato rossonero che ha saputo unire l’esperienza a promettenti giovani.

L’operazione, seguita con grande attenzione dal team dirigenziale, si è concretizzata proprio quando le speranze sembravano affievolirsi. Il nome di Odogu, pur non essendo tra i più altisonanti, era da tempo sul taccuino degli osservatori del Milan, che ne hanno seguito la crescita nel settore giovanile del Wolfsburg e nelle selezioni giovanili della Nazionale tedesca. La sua fisicità, unita a una buona tecnica di base e a una spiccata intelligenza tattica, lo rende un difensore centrale ideale per il gioco che mister Allegri intende impostare.

Le prime dichiarazioni del giovane difensore, rilasciate ai canali social ufficiali del club, tradiscono un’emozione genuina e palpabile. David Odogu ha infatti espresso tutta la sua incredulità e la sua gioia per questo inaspettato trasferimento, che rappresenta una svolta epocale nella sua giovane carriera.

“Ieri è successo tutto velocemente, è stato incredibile. Ancora non riesco a rendermi conto di cosa sia avvenuto nelle ultime 24 ore. Sono successe tantissime cose, è una sensazione incredibile. Sono molto grato di poter essere qui e sono felice di far parte di questo club”, ha affermato Odogu con voce rotta dall’emozione. Le sue parole, riportate integralmente dalla fonte ufficiale del club, il Milan, rispecchiano la mentalità di un ragazzo umile e determinato, pronto a mettersi in gioco e a lottare per conquistarsi un posto in una delle squadre più blasonate al mondo.

L’arrivo di Odogu conferma la strategia del Milan di investire sui talenti emergenti e di costruire una rosa competitiva e sostenibile nel tempo. Sotto la guida di Tare e di Allegri, il club rossonero sembra aver trovato la giusta rotta per tornare a competere ai massimi livelli in Italia. I tifosi, entusiasti per questo ultimo colpo di mercato, non vedono l’ora di ammirare il loro nuovo numero 27 in azione, sperando che possa seguire le orme dei grandi difensori del passato rossonero e scrivere un pezzo di storia del club.