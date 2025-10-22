Odogu Milan, aneddoto sull’ex difensore del Wolfsburg! Tutti gli addetti ai lavori convinti che… Clamorosa rivelazione

Odogu Milan, spunta l’aneddoto sull’ex difensore del Wolfsburg: tutti gli addetti ai lavori riconoscono le qualità del ragazzo

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, ha espresso il suo parere sul giovane difensore rossonero David Odogu durante un intervento a MilanVibes, nel contesto delle future strategie di mercato che vedono il Milan alla ricerca di un rinforzo in difesa.

Di Marzio ha iniziato la sua analisi mantenendo un tono cauto ma fiducioso sulle potenzialità del giovane: «Odogu è tutto da valutare, magari darà delle buone risposte lui». Il giornalista ha poi evidenziato come le risposte positive possano arrivare anche da profili meno blasonati: «Non sempre il nome del giocatore esperto alla fine rende di più rispetto a un giocatore che ha sorpreso anche me, perché fu una operazione a sorpresa».

L’acquisto di Odogu, infatti, fu un colpo a sorpresa del Diavolo nel mercato rossonero estivo: «se non sbaglio anticipammo noi, se non sbaglio l’ultimo giorno di mercato il nome di Odogu lo tirammo fuori noi».

L’interesse su Odogu era già alto tra gli addetti ai lavori prima del suo arrivo a Milanello: «Su di lui tutti gli addetti ai lavori mi dissero che era un ottimo giocatore, c’era anche la Fiorentina sotto che lo stava trattando». Proprio per questo motivo, Di Marzio non esclude affatto che il giovane possa ritagliarsi uno spazio importante nel tempo. «quindi ci sta che magari si riveli lui, alla lunga, lavorandoci, un giocatore interessante, utile, da poter lanciare».

Nonostante le buone premesse su Odogu, Di Marzio ha ribadito che la priorità del Milan nel mercato invernale resta l’innesto di un difensore di maggiore esperienza per il reparto arretrato: «Però magari il ruolo dove uno può pensare di intervenire può essere quello difensivo».