Odogu Milan, c’è il comunicato ufficiale del club rossonero: contratto fino al 2029 con opzione. I dettagli

Odogu Milan, arriva il comunicato ufficiale del club rossonero: per il classe 2006 contratto fino al 2029 con opzione

Il calciomercato Milan ha ufficialmente annunciato un colpo di mercato che proietta il club verso il futuro: David Odogu, giovane e promettente difensore centrale tedesco, è un nuovo giocatore rossonero. L’acquisizione, resa nota con un comunicato ufficiale del club, testimonia la strategia della società di puntare su talenti emergenti a livello internazionale. Odogu, che arriva a titolo definitivo dal VfL Wolfsburg, ha firmato un contratto pluriennale che lo legherà ai colori milanisti fino al 30 giugno 2029, con una preziosa opzione per il prolungamento fino al 30 giugno 2030. L’operazione è stata condotta con la supervisione del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, che ha subito messo in mostra la sua abilità nel fiutare giovani promesse per rafforzare la rosa a disposizione del neo-allenatore Massimiliano Allegri.

Un campione del futuro per la difesa del Milan

Nato a Berlino il 3 giugno 2006, David Odogu è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio tedesco. La sua formazione calcistica è avvenuta nei settori giovanili di club prestigiosi come l’Union Berlino e, successivamente, il VfL Wolfsburg, squadra con cui ha esordito in prima squadra nell’aprile del 2025, totalizzando tre presenze ufficiali. La sua giovane età non deve ingannare, perché il difensore centrale ha già un palmarès di tutto rispetto a livello giovanile. Odogu è infatti un punto fermo delle Nazionali Giovanili della Germania, con le quali ha trionfato nel Campionato Europeo Under 17 e nella Coppa del Mondo Under 17, entrambi vinti nel 2023. Queste vittorie non solo ne sottolineano il talento, ma ne confermano anche la mentalità vincente, un aspetto cruciale per un club come il Milan.

L’arrivo di David Odogu è un’ulteriore conferma della politica del Milan di investire su profili che possono crescere e affermarsi ad alti livelli. Il club rossonero, sotto la nuova guida tecnica di Massimiliano Allegri, intende costruire una squadra solida e duratura, combinando l’esperienza dei giocatori affermati con l’entusiasmo e la qualità dei giovani. Il numero di maglia che Odogu indosserà è il 27, un numero che spera di rendere iconico nella sua esperienza milanista. Il suo acquisto è stato reso possibile anche grazie all’ottimo lavoro di scout del club, che, in sinergia con il nuovo DS Tare, ha individuato in Odogu il profilo ideale per il futuro della retroguardia. Il difensore tedesco, con la sua fisicità, la sua abilità nel gioco aereo e la sua maturità tattica nonostante la giovanissima età, si candida a diventare un elemento fondamentale per il progetto sportivo del Milan.

Il comunicato ufficiale, pubblicato dal Milan, sottolinea come l’acquisto di David Uyoyo Odogu dal VfL Wolfsburg rappresenti un passo significativo nella costruzione della squadra per le prossime stagioni. I tifosi rossoneri possono essere entusiasti: il club sta gettando le basi per un futuro brillante, con l’obiettivo di tornare a dominare in Italia e in Europa. L’operazione è un segnale forte che il Milan, con la nuova dirigenza e lo staff tecnico rinnovato, ha l’ambizione di puntare in alto, investendo su talenti di livello assoluto.