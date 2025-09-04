Odogu Milan, le parole del DG del Wolfsburg cambiano tutto! Sull’affare c’è la rivelazione che nessuno si aspettava

Odogu Milan, arrivano le parole del DG del Wolfsburg sull’operazione che ha portato il centrale in rossonero. La rivelazione

Il calciomercato Milan ha messo a segno un colpo a sorpresa, assicurandosi le prestazioni del giovane e promettente difensore David Odogu. Il classe 2006, considerato uno dei talenti più brillanti del calcio tedesco, ha firmato un contratto di quattro anni, con l’opzione per una quinta stagione. L’operazione ha visto il club rossonero sborsare una cifra importante al Wolfsburg: si parla di 7 milioni di euro come parte fissa, a cui potrebbero aggiungersi fino a 3 milioni di euro in bonus. Questo acquisto inaspettato ha scatenato i tifosi e ha mostrato la chiara intenzione del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, e del neo-allenatore Massimiliano Allegri, di investire su giovani promettenti per costruire il futuro della squadra.

L’arrivo di Odogu è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno. Fino a poco tempo fa, sembrava che il suo futuro fosse ancora in Germania, con il Wolfsburg che aveva un piano ben definito per la sua crescita. A confermarlo è stato lo stesso direttore generale del club tedesco, Peter Christiansen, che ha rilasciato alcune dichiarazioni esclusive al prestigioso magazine sportivo Kicker. Le sue parole gettano luce sui dettagli della trattativa e sulle dinamiche che hanno portato al trasferimento del difensore.

“Volevamo che il giocatore si affermasse qui, non c’erano dubbi,” ha spiegato Christiansen. “C’era un piano preciso in tal senso, che avrebbe incluso anche un prestito in Germania o altrove per aumentare il minutaggio e favorire la crescita personale.” Questo dimostra che il Wolfsburg credeva fermamente nel potenziale di Odogu e aveva già tracciato un percorso per lui. La comunicazione tra i due club e l’entourage del giocatore sembra essere stata fluida e trasparente: “C’è stata una buona comunicazione al riguardo,” ha aggiunto Christiansen.

Tuttavia, l’offerta del Milan ha cambiato completamente le carte in tavola. Il richiamo di un club così prestigioso e la possibilità di crescere in un ambiente di altissimo livello hanno spinto il giovane e i suoi agenti a prendere una decisione drastica. “Tutto è cambiato completamente quando il Milan lo ha voluto. David e i suoi agenti erano convinti che questo fosse il passo giusto per lui,” ha concluso il direttore generale. Nonostante il dispiacere per la partenza di un talento così puro, il Wolfsburg ha mostrato grande professionalità e ha augurato il meglio al suo ex giocatore. “Gli auguriamo tutto il meglio.”

L’arrivo di David Odogu al Milan non è solo un colpo di mercato, ma un segnale forte: il club rossonero, sotto la nuova gestione tecnica di Igli Tare e Massimiliano Allegri, è determinato a investire sui giovani talenti per tornare ai vertici del calcio italiano. La conferenza stampa di presentazione di oggi ha segnato l’inizio ufficiale della sua avventura in rossonero, e l’attesa per vederlo in campo è già altissima.