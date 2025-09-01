MN24 – Odogu Milan, il nuovo difensore è arrivato a Linate! Adesso la visita a Milanello per… Ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan accoglie il suo nuovo giovane difensore: David Odogu è sbarcato all’aeroporto di Linate alle 14.30. Il promettente centrale, prelevato dal Wolfsburg, è pronto a unirsi alla squadra rossonera, portando con sé grandi aspettative per il futuro.

Classe 2006, Odogu è un difensore imponente, alto 1,91 metri e di piede destro. Nonostante la giovane età, ha già avuto modo di assaporare il calcio che conta, collezionando tre presenze in Bundesliga tra la stagione 2024-2025 e quella in corso, segno della fiducia che il club tedesco riponeva in lui. Tuttavia, non ha ancora esordito in campionato in questa stagione.

Nato in Germania ma di origini nigeriane, il giovane talento ha già intrapreso un percorso nelle nazionali giovanili tedesche. Attualmente fa parte della Germania U19, anche se non è ancora riuscito a scendere in campo con questa selezione. La sua convocazione dimostra però il suo potenziale e l’attenzione che gli addetti ai lavori hanno su di lui.

Il suo arrivo rappresenta una mossa strategica per il Milan e per il DS Tare, che continua a puntare su giovani talenti da far crescere in casa, con l’obiettivo di renderli in futuro pilastri della prima squadra. L’acquisto di Odogu si inserisce in una filosofia di mercato che cerca di combinare il presente con la costruzione di un futuro solido e vincente.

Per il momento, il club rossonero non ha ancora ufficializzato l’acquisto, ma l’arrivo del giocatore a Milano è un segnale inequivocabile della chiusura imminente della trattativa. Tutti gli occhi sono ora puntati sull’annuncio ufficiale, che renderà David Odogu a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Per il giovane difensore, si apre un capitolo importante della sua carriera, con la possibilità di maturare in uno dei club più prestigiosi d’Europa e, magari, di ritagliarsi presto uno spazio in prima squadra agli ordini di Allegri.