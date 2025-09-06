Odogu, anticipo e personalità a servizio di Allegri: le caratteristiche del nuovo difensore del Milan

Odogu, le caratteristiche del difensore classe 2006. Uno degli ultimi acquisti del Milan fatti in estate

Nella rubrica focus e curiosità sul sito dell’AC Milan è arrivato il resoconto su tutte le caratteristiche di David Odogu, il difensore acquistato dai rossoneri nell’ultimo giorno di calciomercato.

«David Odogu, difensore tedesco classe 2006, è un nuovo calciatore rossonero. Arriva a Milanello proprio sul gong del calciomercato estivo, acquistato a titolo definitivo dal Wolfsburg. Un acquisto per il presente e soprattutto per il futuro, un difensore di grande prospettiva dotato di una imponente struttura fisica, 191 cm per 83 kg. Con la maglia del Wolfsburg ha esordito in Bundesliga nella scorsa stagione, totalizzando tre presenze. Tedesco di nazionalità ma nigeriano di origine, la sua carriera tra i professionisti è ancora tutta da scrivere e i prossimi capitoli saranno rossoneri. David è nativo di Berlino ed è cresciuto nelle giovanili dell’Union, prima di trasferirsi al Wolfsburg nell’estate del 2020: con i lupi di Germania ha concluso il percorso nelle giovanili, 55 presenze tra Under 17 fino al debutto in prima squadra. Agli occhi del mondo calcistico si è messo in mostra in maniera particolare con la nazionale Under 17 della Germania, con cui ha vissuto un 2023 indimenticabile: a inizio giugno la vittoria degli Europei, bissata a inizio dicembre da quella dei Mondiali. In entrambe le finali a essere sconfitta fu la Francia, sempre ai rigori. Odogu è stato protagonista specialmente al Mondiale, giocato da titolare per tutta la sua interezza. A livello di caratteristiche tecniche, del classe 2006 stupiscono in maniera particolare il senso dell’anticipo e la personalità nel tenere il campo, oltre all’abilità nel gioco aereo. Dimostra anche una buona propensione all’impostazione da dietro e, soprattutto, coraggio nell’uscita palla al piede per rompere le linee. Qualità che ovviamente andranno testate nel nostro campionato, ma che lasciano intravvedere un ottimo potenziale, ora a disposizione di Mister Massimiliano Allegri».