Ordine: «Adesso il Milan dovrà rispondere sul mercato…». Le parole del giornalista sulla situazione all’interno del club rossonero

Franco Ordine ha commentato sul Il Giornale della situazione in casa Milan. Ecco le parole del giornalista:

«Quello che giunge al termine è stato un mese tutt’altro che esaltante per i colori rossoneri che hanno visto Paolo Maldini e Ricky Massara lasciare il club alcuni giorni dopo l’addio al calcio di Zlatan Ibrahimovic. Ora, anche l’addio del simbolo del milanismo in campo Sandro Tonali. Una situazione che non è nuova, dal momento che anche l’anno scorso, di questi tempi, il braccio di ferro tra Maldini e Cardinale rovinò un po’ il clima scudetto. Adesso il club dovrà rispondere sul mercato con investimenti adeguati».