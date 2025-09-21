Oddo dopo la rimonta contro il Chievo Verona: «Partita gagliarda, abbiamo praticamente dominato. Ecco cosa mi lascia soddisfatto»

Oddo, tecnico del Milan Futuro, ha commentato la vittoria in rimonta contro il Chievo Verona di oggi: le sue dichiarazioni

Massimo Oddo, tecnico del Milan Futuro, ha commentato la vittoria odierna contro il Chievo Verona. Le parole del tecnico dell’U23 rossonera:

COMMENTO SULLA PARTITA – «Abbiamo fatto una buona partita, anche il primo tempo dove siamo andati sotto con due regali. Normale, succede e succederà ancora perché dobbiamo crescere tanto. Ma ci sono tanti tanti lati positivi perché la squadra ha espresso un buon calcio, con personalità e ci ha creduto fino alla fine rimontando una partita che si era messa su un binario complicato. Questo è sintomo di maturazioni e di ragazzi che stanno crescendo: ci sarà da migliorare ma siamo contenti».

DI COSA E’ SODDISFATTO – «Sono contento del lavoro che stiamo facendo in allenamento. Lavoriamo tanto per far crescere il talento e per migliorarci: le partite sono il frutto di quello che fai in settimana. C’è tanta ambizione, c’è tanta concentrazione: i ragazzi ci credono e sarà un percorso che porterà tanti risultati positivi».

RIMONTA DEL MILAN – «Sono contento quando da ogni singola partita si possono trarre lati positivi. Con il Leon ci sono stati lati positivi e negativi, oggi altrettanto: abbiamo fatto una partita più gagliarda anche di carattere. In campo c’erano ragazzi che non giocavano da tanto tempo. La mentalità finale mi è piaciuta molto».

MILAN PRIMO IN CLASSIFICA – «Noi dobbiamo pensare allenamento dopo allenamento, quello è lo strumento per crescere: per noi non cambia nulla se sei primo, terzo o quinto. Il lavoro è lo stesso e poi è ovvio che se siamo davanti siamo tutti più contenti».

GOL A FINE PRIMO TEMPO – «Non c’è stata un’inerzia cambiata: nel primo tempo stavamo facendo una buonissima partita con dominio del gioco e loro hanno fatto due gol su due nostri errori. Credo che dall’inizio alla fine abbiamo fatto una partita in cui abbiamo pressochè dominato».