Oddi: «Ecco cosa penso quando mi alleno al fianco di Theo Hernandez»

Intervistato da Milan TV, il laterale del Milan Riccardo Oddi ha così parlato della stagione vissuta con la maglia del Milan Primavera:

«Il fatto di aver affrontato la pausa durante il lockdown, tornare a giocare dopo una serie di stop non è facile ma ne siamo sempre venuti fuori con tanto impegno e tanta grinta. Sono sicuro che anche giocando ogni tre giorni come la scorsa settimana sapremo farcela. Siamo un gruppo unito, sappiamo quello che possiamo fare, crediamo solo in noi stessi e ci vogliamo bene. Arrivare al Milan è stato un sogno, poter dire che gioco per la squadra che amo tanto è davvero una bella emozione ma non si smette mai di lavorare. Mi ispiro a Theo Hernandez e ogni volta che ho occasione di allenarmi al suo fianco cerco di imparare qualcosa, la vivo sempre come se fosse l’ultima volta, come se fosse una finale di Champions. Spero di continuare la mia esperienza qui. L’obiettivo sono i playoff ma puntiamo sempre in alto».