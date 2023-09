Nuovo Stadio Milan: la posizione del club rossonero

Il Consiglio Comunale di San Donato Milanese ha detto no al referendum popolare sul nuovo stadio, il Milan…

Il Consiglio Comunale di San Donato Milanese, comune in cui il Milan vuole realizzare il proprio impianto, ha detto no al referendum popolare sul nuovo stadio.

Significa che, come riporta Libero, l’operazione messa in piedi dal Club rossonero andrà avanti a passo spedito, come prevedono i piani della società. Al contrario della melina milanese.