Nuovo stadio Milan, il sindaco Squeri: «Ecco cosa succederà entro la prossima settimana». Le sue parole a Libero

Il sindaco di San Donato Francesco Squeri è intervenuto ai microfoni di Libero per parlare del nuovo stadio del Milan. Le sue dichiarazioni.

IPOTESI SAN DONATO – «Entro settimana prossima, in qualità di Sindaco di San Donato, inviterò tutti gli enti coinvolti a prendere parte all’accordo di programma che durerà 18 mesi e non è detto che si arrivi fino alla fine, lo specifico. Gli enti avranno un paio di settimane prima di aderire, poi si formeranno due comitati: un direttivo e una segreteria tecnica. Dunque entro la fine di marzo di partirà. Ci sono delle criticità da risolvere, come per esempio la gestione della stazione ferroviaria e le modalità con cui diminuire il traffico su gomma»

PROSSIMO INCONTRO – «Durante l’accordo di programma vedrò ogni dieci giorni gli enti coinvolti, dunque anche i tecnici del Milan, per tutti gli aggiornamenti del caso e dopo un anno e mezzo, se la città sarà interessata, si potrà andare avanti. Dovremo ovviamente valutare i benefici pubblici. Non dimentichiamoci che si tratta di un intervento sovracomunale e che il nostro ufficio tecnico ha impiegato due mesi e mezzo per valutare il progetto del club rossonero»