Nuovo stadio Milan, il sindaco di Rozzano: «San Siro? Fossi il sindaco di Milano farei così»

Il sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti De Luca, si è espresso sul tema del nuovo stadio di Inter e Milan e su San Siro

Intervenuto ai microfoni di AlaNews a margine dell’evento Next Gen, il sindaco di Rozzano, Giovanni Ferretti De Luca ha voluto dire la sua sulla tematica del nuovo stadio di Milan ed Inter e su San Siro.

PER CHI TIFO? – «Sono assolutamente interista e stasera sarò allo stadio».

INTER E MILAN SARANNO DUE REALTÀ DISTACCATE? – «Non ho mai parlato con il sindaco di San Donato, apprendo la situazione dai giornali e dalle tv. Non so come stia procedendo a San Donato, ho letto che il Milan ha acquistato l’area. Sembra che abbiano fatti più concreti, di qua c’è una semplice prelazione».

SU SAN SIRO ED IL COMPORTAMENTO DI SALA – «San Siro ha il suo fascino, lo mantiene. Se io fossi il Sindaco di Milano cercherei di trattenere le due squadre. Per me Milano non ne guadagnerebbe, credo che se fossi in Sala farei le stesse cose. Le squadre però sono state chiare, di ristrutturare San Siro non se ne parla, altrimenti vanno via. Credo che difficilmente si sposteranno da questa posizione. Anche perché come fai a giocare un campionato in uno stadio vuoto? Sarebbe un suicidio economico. La vedo complessa senza uno stadio nuovo».