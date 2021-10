Nuovo stadio Milan: accelerata in arrivo col secondo mandato di Sala

Accelerata in arrivo per il nuovo stadio di Inter e Milan con il secondo mandato del Sindaco Giuseppe Sala. Le ultime

In casa Inter e Milan tiene sempre mandato la questione relativa al nuovo stadio. Appurato che quasi sicuramente sarà lo studio Populous a occuparsi del progetto, restano da capire le tempistiche.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, tutto sarebbe nelle mani di Giuseppe Sala. Incassata la riconferma per il secondo mandato, il Sindaco di Milano dovrebbe portare un’accelerata per il nuovo stadio di nerazzurri e rossoneri. Un passo in avanti da compiere per i due club, per non perdere il treno delle big d’Europa.