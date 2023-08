Nuovo Stadio Milan: il piano per la viabilità a San Donato

Il Milan progetta di lasciare San Siro e costruire un nuovo stadio a San Donato. In tal senso c’è già il piano viabilità

Il Milan fa sul serio per il nuovo stadio a San Donato. A settembre quando il Milan presenterà al Comune di San Donato il progetto per un impianto da oltre 60 mila spettatori che come riporta la Repubblica includerà una variante urbanistica, autorizzazioni per importanti modifiche alla viabilità e la costruzione di infrastrutture per rendere l’area San Francesco più accessibile ai tifosi.

Sono almeno tre le soluzioni che il Milan sta studiando perché l’area riesca ad assorbire il flusso di tifosi:

– il ponte che oggi scavalca la ferrovia, nei piani dei rossoneri, sarà abbattuto e ricostruito più ampio;

– la società vorrebbe creare due nuovi accessi a sud dell’autostrada;

– la terza modifica riguarda il binario morto che costeggia la linea ferroviaria attiva Milano — Pavia — Genova. Il Milan si sta muovendo per ripristinare il percorso e realizzare uno shuttle a rotaia che da Rogoredo arrivi a San Francesco.

Dopo l’estate, arriverà insieme al progetto anche la proposta di variante, ma la strada appare in discesa. Non va comunque sottovalutato il fronte del “no” all’impianto, che anche in questo caso si è già mobilitato.