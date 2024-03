Nuovo stadio Milan, Scaroni chiarisce: «San Donato priorità, su San Siro conta una cosa»

In questi giorni tiene banco il tema nuovo stadio Milan, Paolo Scaroni intervenuto in un servizio per il TG1 ha fatto chiarezza in merito

Le parole di Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto in un servizio del TG1 ha fatto chiarezza sul tema che tiene banco soprattutto in queste ultime settimane in merito al nuovo stadio rossonero tra ipotesi San Donato e San Siro:

LE PAROLE – «Quello che conta è che da questa ristrutturazione possa venir fuori uno stadio moderno, nel quale possiamo continuare a giocare durante i lavori con il pubblico. San Donato? Siamo del tutto concentrati su questo progetto, che rimane la priorità».