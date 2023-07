Nuovo stadio Milan a San Donato, le novità sul progetto nell’area di San Francesco: parla l’assessore ai lavori pubblici

Massimiliano Mistretta ha svelato ai microfoni del Il Cittadino alcune novità sul progetto stadio del Milan nell’area di San Francesco. Ecco le parole dell’essessore ai lavori pubblici di San Donato:

«Il Milan nell’ultimo mese ha alzato il livello di interesse nei confronti di San Donato: non c’è ancora niente di ufficiale ma in settembre la società potrebbe presentare un progetto. Intanto i tecnici della squadra hanno mostrato all’amministrazione comunale alcune proiezioni grafiche di come potrebbe diventare il futuro comparto»