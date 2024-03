Nuovo stadio Milan, Mattei scrive a Scaroni: «Ecco perché non si può costruire a San Donato»

Nuovo capitolo del tema nuovo stadio Milan. Rosalba Mattei, nipote di Enrico e fondatore dell’industria ENI scrive a Scaroni

Rosalba Mattei, nipote di Enrico fondatore dell’industria Eni, arricchisce di un nuovo capitolo il tema nuovo stadio Milan. Lettera a Scaroni per lo stop della costruzione a San Donato. Le parole a la Repubblica:

LE DICHIARAZIONI – «Mio zio non aveva figli e nel fine settimana andavo con lui all’abbazia di Chiaravalle. Quando venivo a San Donato (quartier generale dell’Eni, ndr) mi portava a messa lì e mi raccontava di San Bernardo da Chiaravalle. Penso sia una cosa da tutelare. L’abbazia è un posto dove la gente va a pregare, dove i monaci hanno un’azienda agricola. Io non sono nessuno per dire che uno stadio a San Donato non si può fare, ma mi hanno chiamata in tanti per chiedermi di intervenire»