Nuovo stadio Milan: domani prevista la conferenza stampa del Sindaco di San Donato, i temi

Il tema legato alla costruzione del nuovo stadio del Milan è sempre all’ordine del giorno.

In tal senso come riportato da Nicolò Schira domani è prevista una conferenza stampa a San Donato Milanese da parte del Sindaco Francesco Squeri per illustrare le novità sulla proposta di variante urbanistica relativa al progetto rossonero.