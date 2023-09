Nuovo stadio Milan: percorso lungo ma dado ormai tratto. Le novità su quella che sarà la nuova casa del Diavolo

Quella di ieri è stata una giornata molto importante per quanto riguarda il fronte stadio. Il Milan ha ufficialmente presentato la proposta di variante urbanistica al comune di San Donato per un impianto da 70 mila posti, con servizi all’avanguardia e infrastrutture per ospitare eventi di ogni genere.

Il progetto riguarda 46 ettari quadrati di cui metà sono destinati ad aree verdi. Il percorso sarà lungo ma già in estate i rossoneri hanno rilevato la società SportLifeCity, proprietaria dell’area. Sarà necessario un confronto con diversi interlocutori istituzionali ma il dado ormai è tratto. A riportarlo è il Corriere dello Sport.