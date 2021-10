Nuovo stadio: il Milan è pronto in attesa dell’Inter, le ultime

Nuovo Stadio: fase di stallo finita, spint per ottenere il SI del Comune, il Milan sarebbe già pronto in attesa del club nerazzurro

Dopo la conferma del sindaco Sala il progetto per il nuovo impianto torna in primo piano in Comune: i ricavi del Meazza sono troppo bassi, per competere al top in Europa serve uno stadio moderno. Se da una parte il Milan di Elliott sarebbe già pronto, dall’altra Suning deve dimostrare di credere ancora nei nerazzurri: dopo gli addii importanti nella rosa e le perdite record nel bilancio.

Ma rivediamo le tappe che hanno portato all’idea e ora al possibile SI definitivo del Comune di Milano per la costruzione del Nuovo Stadio con infine il lavoro a lungo termine, riportate dalla Gazzetta dello Sport: