Nuovo stadio, il Milan dubita di Sala e lascia aperta l’opzione Sesto: i dettagli

Le ultime sul nuovo stadio di Milan e Inter: tra le garanzie di Sala e l’ipotesi di Sesto San Giovanni

Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha dato le sue garanzie al Milan e Inter sull’accelerazione dei tempi per la costruzione del nuovo stadio.

Nonostante tutto, però, la società rossonera si tiene aperte tutte le possibilità nel caso non vengano rispettate le tempistiche. Ecco dunque che rimane viva l’ipotesi di Sesto San Giovanni, in attesa del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco.