Nuovo Stadio: ieri è stata rinviata la videoconferenza tra Milan, Inter e Comune per discutere sul progetto

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, la videoconferenza in programma ieri pomeriggio tra Milan, Inter e Comune, per discutere sul progetto nuovo stadio, è stata ufficialmente rinviata a causa di pensieri molto più urgenti. Verrà recuperata nei prossimi giorni.

Entrambi i club milanesi stanno aspettando il via libera definitivo per costruire il nuovo impianto.