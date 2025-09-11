Nuovo San Siro Milan, Sala annuncia: «Delibera la prossima settimana in giunta». Importantissimo aggiornamento

Nuovo San Siro Milan, il sindaco Sala ha annunciato l’arrivo in giunta per la settimana prossima della delibera: le dichiarazioni

La delibera per la vendita dello stadio di San Siro a Milan e Inter è pronta a sbarcare in Giunta la prossima settimana. L’annuncio è arrivato direttamente dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della commemorazione della strage dell’11 settembre. L’operazione, che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi di entrambe le squadre per mesi, sembra finalmente giungere a una svolta decisiva.

La svolta decisiva per il futuro di San Siro

Il sindaco Sala ha confermato l’imminente passaggio in Giunta, sottolineando che il Comune è “sufficientemente tranquillo” riguardo alla regolarità dell’operazione. Prima di procedere, tuttavia, la vicesindaca Anna Scavuzzo sta completando una serie di incontri con tutte le forze politiche per ascoltare il loro parere. Questo passo è cruciale per garantire la massima trasparenza e un ampio consenso politico su un tema così sensibile per la città.

“L’importante è che la vicesindaca completi gli incontri con tutte le forze politiche, ma per il resto siamo pronti, la settimana prossima andiamo in Giunta”, ha dichiarato Sala, come riporta l’ANSA. La vendita dello stadio, un vero e proprio monumento per il calcio italiano, rappresenta un’opportunità storica per i due club di avviare un progetto di rinnovamento e sviluppo.

Le garanzie del Comune e i nuovi volti del Milan

Il primo cittadino ha anche risposto alle domande relative ai pareri della Procura e della Corte dei Conti. A questo proposito ha affermato: “Ho lasciato a Scavuzzo di verificare, dal punto di vista di tutte le entità che hanno partecipato a questa lunga storia, cosa ne pensano. Ovviamente ognuno poi farà il suo mestiere, però siamo sufficientemente tranquilli, stiamo rispettando pienamente le regole. Quindi, siamo pronti a procedere, però è importante adesso ascoltare il parere di tutti”. Queste parole testimoniano l’attenzione dell’amministrazione a seguire l’iter burocratico nel rispetto delle normative vigenti, a garanzia della correttezza e legalità dell’intero processo.

Per il Milan, questa notizia arriva in un momento di grandi cambiamenti, sia a livello tecnico che dirigenziale. La società rossonera ha infatti affidato il ruolo di Direttore Sportivo a Igli Tare, mentre la panchina è stata assegnata a un volto noto, Massimiliano Allegri, già allenatore del club dal 2010 al 2014. Questi nuovi innesti puntano a rilanciare il club, con la costruzione di una squadra competitiva in Italia e in Europa. L’acquisizione dello stadio di San Siro consentirebbe ai club di avere un maggior controllo sulle proprie entrate e di realizzare un impianto all’avanguardia che possa accrescere ulteriormente la loro competitività sul mercato internazionale.

Il futuro di San Siro è un argomento di grande interesse per i tifosi rossoneri e nerazzurri, e per tutti gli appassionati di calcio. La possibilità di assistere a partite in uno stadio moderno e funzionale è un sogno che potrebbe presto diventare realtà. La delibera in Giunta rappresenta il penultimo passo di una lunga e complessa trattativa, prima dell’approvazione finale. La città di Milano si prepara a voltare una pagina fondamentale della sua storia sportiva. L’obiettivo è chiaro: garantire un futuro prospero e duraturo a due delle squadre più blasonate del mondo.