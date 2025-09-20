Nuovo San Siro Milan, Sala spiega: «I rossoneri e l’Inter hanno bisogno che l’impianto futuro abbia questa determinata capienza»

Nuovo San Siro Milan, Sala, sindaco di Milano, ha parlato del progetto e della possibile capienza del futuro impianto: le dichiarazioni

La questione dello stadio di San Siro si arricchisce di un nuovo, significativo capitolo. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a discutere il futuro del “Meazza” durante la sua partecipazione al festival di Open a Parma. Le sue dichiarazioni offrono una chiarezza finora assente e sembrano indirizzare la vicenda verso una soluzione definitiva: la cessione dell’impianto alle due squadre milanesi, Inter e Milan.

La posizione del sindaco è netta e si basa su una logica economica stringente. “Milano ha bisogno di uno stadio da 70.000 persone,” ha affermato Sala, sottolineando che “vuol dire un investimento da un miliardo, un miliardo e mezzo.” Una cifra che, a suo avviso, non può essere sostenuta dalle casse pubbliche. “Il settore pubblico non potrebbe mai immaginare un investimento simile,” ha spiegato, giustificando così la necessità di una formula che affidi la proprietà e, di conseguenza, l’onere dell’investimento, ai club. Questo passaggio segna una svolta cruciale rispetto alle precedenti incertezze, indicando che la strada maestra per il futuro dello stadio passa per la proprietà privata dei due gloriosi club milanesi.

La vicenda, che si trascina ormai da tempo, ha creato tensioni e discussioni accese tra sostenitori, esperti e istituzioni. La possibilità che le due squadre storiche possano finalmente avere una casa di proprietà è vista da molti come l’unico modo per garantire il successo e lo sviluppo a lungo termine dei club. Con Allegri alla guida tecnica e Tare nel ruolo di direttore sportivo del Milan, le ambizioni di successo del club rossonero sono più alte che mai, e un nuovo stadio potrebbe rappresentare il catalizzatore per conquistare nuovi traguardi sia in Italia che in Europa.

Le parole del sindaco non lasciano spazio a dubbi: la pubblica amministrazione non può farsi carico di un progetto di tale portata finanziaria. La responsabilità di costruire un impianto all’avanguardia e di livello internazionale deve ricadere su chi ne beneficia direttamente: le società calcistiche. Questa direzione strategica sembra essere l’unica via percorribile per un’infrastruttura sportiva che sia al passo coi tempi e che possa generare ricavi significativi, fondamentali per il sostentamento economico dei club e per il loro potenziamento competitivo. La vendita di San Siro a Inter e Milan non solo risolverebbe la questione finanziaria ma permetterebbe ai due club di gestire autonomamente un asset cruciale, sbloccando così nuove opportunità di crescita commerciale e sportiva.