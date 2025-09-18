Nuovo San Siro Milan, firma prestigiosa per il nuovo progetto? C’è il nome che nessuno si aspettava

Nuovo San Siro Milan, il progetto potrebbe avere la firma di Sir Norman Foster, uno degli architetti più famosi al mondo

Un’importante notizia scuote il mondo del calcio milanese e l’intera città: la Giunta del Comune di Milano ha compiuto un passo decisivo verso il futuro di San Siro. La delibera per la cessione dello stadio e delle aree limitrofe ai due club, Milan e Inter, è stata approvata. Questo segna un momento storico e cruciale per entrambi i club e per i loro sostenitori.

Ora, la palla passa al Consiglio Comunale, che si pronuncerà entro la fine di settembre. L’attesa è palpabile, ma la strada sembra spianata per un progetto che ridisegnerà il panorama urbanistico e sportivo di Milano. Mentre i dettagli dell’operazione di vendita sono ampiamente noti, le certezze sul nuovo impianto restano poche, se non per un dato fondamentale: la sua capienza sarà di 71.500 spettatori.

Il Genio di Sir Norman Foster per il Nuovo Stadio

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, un nome di assoluto prestigio internazionale potrebbe essere legato al progetto del nuovo stadio: Sir Norman Foster. L’architetto, nato a Manchester nel 1935, è uno dei professionisti più famosi e rispettati al mondo, fondatore del celebre studio Foster and Partners.

La sua firma è sinonimo di innovazione, design e architettura iconica. Lo studio ha progettato una vasta gamma di strutture, da edifici, musei e ponti a stazioni e stadi. La sua esperienza nel mondo sportivo è notevole, con due impianti realizzati in collaborazione con Populous: il nuovo Wembley di Londra, inaugurato nel 2007, e lo stadio di Lusail in Qatar, che ha ospitato ben 10 partite del Mondiale, inclusa la finale tra Argentina e Francia. L’eventuale coinvolgimento di Foster eleva il progetto a un livello di eccellenza senza precedenti.

Tare e Allegri: I Volti del Milan in Questa Nuova Era

In questo contesto di cambiamenti, la dirigenza del Milan continua a lavorare per costruire una squadra vincente. Con Tare nel ruolo di Direttore Sportivo e Allegri in quello di allenatore, il club si sta preparando per un futuro che non solo avrà un nuovo stadio, ma anche una rosa sempre più competitiva. Le decisioni prese oggi avranno un impatto sulla storia del club, che punta a tornare ai vertici sia in Italia che poi in Europa. La costruzione del nuovo stadio è vista come una pietra miliare per la crescita economica e sportiva, offrendo ai tifosi un’esperienza all’avanguardia e rendendo il club più sostenibile a lungo termine.