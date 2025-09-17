Nuovo San Siro Milan, Marotta esulta: «La Giunta ha approvato, adesso ho una speranza precisa»

Nuovo San Siro Milan, anche Marotta, presidente dell’Inter, ha commentato l’ok odierno arrivato dalla Giunta comunale

La situazione dello stadio di San Siro a Milano è tornata al centro del dibattito calcistico e urbanistico, con nuove e significative dichiarazioni da parte di Beppe Marotta, l’attuale presidente e amministratore delegato dell’Inter. Prima dell’attesissimo match tra i nerazzurri e l’Ajax, in un’intervista rilasciata a Sky, il dirigente ha espresso il suo parere sul futuro dell’impianto che ospita sia le partite dell’Inter che quelle del Milan. Le sue parole sono state chiare e hanno sottolineato l’urgenza di un’evoluzione infrastrutturale nel panorama calcistico italiano.

Marotta ha infatti ribadito l’importanza cruciale di disporre di una struttura moderna e funzionale per un club di alto livello. “È un passaggio importante, come è importante avere uno stadio che risponda ai requisiti di modernità come questo stadio. Pur avendo 30 anni, garantisce confort,” ha dichiarato il dirigente, sottolineando il paradosso di un’arena storica che, nonostante l’età, riesce ancora a offrire un’esperienza di buon livello, ma che necessita di un aggiornamento per competere con le strutture europee più recenti. Questo punto è fondamentale, poiché evidenzia la distanza tra l’Italia e il resto del continente in termini di infrastrutture sportive. “In Italia siamo fanalino di coda, dobbiamo adeguarci,” ha aggiunto Marotta, lanciando un chiaro messaggio sulla necessità di investire e modernizzare.

Le dichiarazioni di Marotta arrivano in un momento cruciale per il progetto di rinnovamento dello stadio. “La giunta comunale ha approvato, attendiamo nella prossima settimana il responso del consiglio comunale. Sarà l’ultimo atto e speriamo bene.” Il dirigente ha quindi indicato la prossima settimana come il momento della verità per il futuro di San Siro, con la speranza di un via libera definitivo che possa dare il via ai lavori. Un’eventuale approvazione rappresenterebbe una svolta decisiva, ponendo le basi per un nuovo stadio o per un’importante ristrutturazione che possa riportare l’impianto milanese ai massimi livelli di modernità e funzionalità, non solo per l’Inter, ma anche per il Milan.

A proposito del Milan, le voci sul futuro stadio coinvolgono anche il club rossonero, che con il suo direttore sportivo Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri sta seguendo con grande attenzione l’evolversi della situazione. La decisione finale del consiglio comunale di Milano influenzerà pesantemente le strategie di entrambi i club. Le parole di Marotta, cariche di speranza e consapevolezza, riflettono l’attesa di tutto l’ambiente calcistico milanese per una decisione che potrebbe segnare un cambiamento epocale per lo sport e la città.

Conclusioni e prospettive future

Le parole di Marotta evidenziano non solo le esigenze specifiche dell’Inter, ma anche un problema sistemico del calcio italiano, che fatica a stare al passo con i competitor europei a causa di infrastrutture obsolete. La questione di San Siro è quindi un caso emblematico di una sfida più ampia, che coinvolge la sostenibilità economica dei club e la competitività del campionato. Un nuovo stadio a Milano rappresenterebbe un segnale forte e un passo avanti per l’intero sistema calcistico italiano, dimostrando la capacità di superare ostacoli burocratici e di investire sul proprio futuro. La speranza espressa dal presidente nerazzurro è condivisa da tutti gli appassionati di calcio, che attendono con ansia il responso finale per un progetto che potrebbe dare una nuova vita al “Meazza” e alle due squadre milanesi.

LE PAROLE DI MAROTTA