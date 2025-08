Nuovo San Siro Milan, Sala non molla di un centimetro: «Voglio portare avanti l’iniziativa e vi spiego il motivo»

Nuovo San Siro Milan, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del futuro dell’impianto prendendo una posizione netta

Il futuro dello stadio di San Siro continua ad essere un nodo cruciale nel panorama sportivo e politico milanese. In un recente intervento in diretta su RTL 102.5, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è tornato a discutere apertamente della possibilità di cedere l’impianto alle due squadre cittadine, Inter e Milan. Le sue dichiarazioni, riportate con dovizia di particolari dai colleghi di Calcio&Finanza, hanno riacceso il dibattito su una questione che si trascina da anni, con nuove prospettive e la chiara intenzione del primo cittadino di arrivare a una soluzione definitiva.

“Adesso vedremo a settembre cosa succede“, ha affermato Sala, sottolineando l’importanza del passaggio in Consiglio Comunale. “Noi dobbiamo passare dal Consiglio comunale perché le transazioni che riguardano le proprietà pubbliche vanno approvate dal Consiglio Comunale. San Siro è uno dei miei obiettivi, non è quello più importante, ci mancherebbe altro, però per dignità anche personale ci sto lavorando da parecchi anni.” Queste parole evidenziano la ferma volontà del sindaco di chiudere la questione, considerandola un obiettivo personale da raggiungere dopo anni di discussioni e tentativi.

Dall’Affitto alla Ristrutturazione, Fino alla Vendita: Le Tappe di un Percorso Complesso

Sala ha ripercorso le diverse fasi che hanno caratterizzato la ricerca di una soluzione per San Siro, illustrando l’evoluzione del pensiero e delle strategie adottate. “Prima abbiamo pensato a una cessione in affitto, poi abbiamo provato la via della ristrutturazione, adesso siamo alla vendita“, ha spiegato, fornendo una chiara cronistoria delle opzioni considerate. La decisione di puntare ora sulla vendita diretta rappresenta un cambiamento significativo nella gestione della trattativa, un tentativo di dare una svolta decisiva dopo anni di stallo.

Il sindaco ha ribadito la sua determinazione personale: “Per dignità personale voglio portare avanti questa iniziativa, ma deve essere approvata dal Consiglio. Dal mio punto di vista voglio avere la coscienza a posto, voglio fare il mio lavoro fino alla fine, poi vedremo se la politica seguirà questa via.” Questa dichiarazione non solo mostra il suo impegno profondo, ma anche la consapevolezza che la decisione finale spetterà all’organo collegiale, sottolineando il ruolo cruciale del Consiglio Comunale nel processo decisionale.

L’Esempio degli Stadi Nuovi nel Mondo e la Visione di Milano

Un altro punto toccato da Sala riguarda il contesto internazionale e la necessità di modernizzare le infrastrutture sportive di Milano. “Quello che io noto, essendo una persona che ha sempre molto viaggiato per il mondo e che ancora oggi è molto curioso di quello che succede per il mondo, è che le grandi città normalmente hanno stadi nuovi.” Questa osservazione mette in luce una lacuna per una città come Milano, che ambisce a essere all’avanguardia a livello globale.

Il sindaco ha poi aggiunto, con una punta di polemica che si attende: “San Siro non è nuovo, però io qui mi fermo perché so che sarà motivo di polemiche, ma la contemporaneità deve spingere al cambiamento. Milano è una città di cambiamento, quindi io voto a favore e voterò a favore perché il Consiglio Comunale voto anch’io e poi vedremo quello che succede.” Parole che esprimono una visione progressista e la convinzione che la città debba abbracciare il rinnovamento, anche in un settore così iconico come quello sportivo. Il suo voto favorevole in Consiglio Comunale è un segnale forte della sua linea politica.

Nel frattempo, il Milan si prepara a una nuova era anche a livello dirigenziale e tecnico. Ricordiamo che Tare è il nuovo Direttore Sportivo del Milan, figura chiave per la costruzione della squadra e le strategie di mercato, mentre Allegri è il nuovo allenatore del Milan, con il compito di guidare la squadra verso nuovi successi e definire l’identità tattica dei rossoneri. L’ipotetica acquisizione di uno stadio di proprietà potrebbe rappresentare un ulteriore tassello per i progetti a lungo termine di entrambi i club milanesi, garantendo una maggiore autonomia e la possibilità di investire direttamente nell’ammodernamento e nella gestione dell’impianto. La prossima sessione del Consiglio Comunale a settembre si preannuncia quindi decisiva per il futuro di San Siro e, di conseguenza, per le ambizioni di Inter e Milan.