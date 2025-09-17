Nuovo San Siro Milan, conferme definitive! Svolta trovata con il Comune, tutti i dettagli su progetto e tempistiche

Nuovo San Siro Milan, arrivano conferme definitive sull’accordo trovato con il Comune: tutti i dettagli su progetto e tempistiche

Dopo anni di attesa, incertezze e dibattiti accesi, sembra che la questione legata al futuro di San Siro sia finalmente giunta a una svolta decisiva. Secondo un’indiscrezione di rilievo riportata dal Corriere della Sera, l’Inter e il Milan sono a un passo dall’acquisizione del Meazza. L’obiettivo dei due club è chiaro e ambizioso: demolire l’iconico stadio e procedere con la ricostruzione di una nuova e moderna struttura, in grado di competere con i migliori impianti europei.

Il titolo del quotidiano milanese, “San Siro, c’è l’accordo con Inter e Milan”, non lascia spazio a dubbi e conferma che la trattativa è ormai in una fase avanzata. A supportare questa notizia è una dichiarazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha fissato un obiettivo temporale preciso: il nuovo stadio “deve essere pronto per il 2031“. Una data che non è stata scelta a caso, dato che l’Italia ospiterà, insieme alla Turchia, i Campionati Europei di calcio nel 2032. Avere un impianto all’avanguardia per un evento di tale portata è di cruciale importanza sia per il calcio italiano sia per la città di Milano.

Il sottotitolo dell’articolo entra ancora di più nel dettaglio, rivelando gli aspetti più tecnici dell’operazione. La Giunta comunale darà il suo ok alla vendita per un importo di 197 milioni di euro. Questo sarà il primo atto formale che avvierà la complessa procedura. Ma la notizia che farà tirare un sospiro di sollievo a molti tifosi è che il Comune di Milano non si farà carico delle spese di demolizione e rifunzionalizzazione. Inter e Milan dovranno quindi provvedere autonomamente a tutte le fasi del progetto.

Con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, il Milan si trova in un periodo di grandi cambiamenti e questo passo potrebbe rappresentare una svolta epocale anche per i rossoneri. L’Inter, dal canto suo, non è da meno. Le due società sembrano avere trovato una convergenza d’intenti che è mancata per anni, rendendo questo progetto non più un sogno, ma una realtà concreta. I prossimi passaggi in Comune saranno determinanti per capire se l’affare andrà in porto e se Milano avrà presto un nuovo tempio del calcio.

Insomma, dopo un lungo tira e molla, il futuro di San Siro sembra ormai segnato. Si prospetta una corsa contro il tempo per rispettare le scadenze e offrire a Milano e all’Italia un impianto moderno e all’altezza di un grande evento sportivo. L’attesa è finita, o quasi, e l’era del nuovo San Siro sta per cominciare.