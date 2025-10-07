Nuovo San Siro, tutti i dettagli sulle cifre monstre per l’impianto e i benefici economici e sociali del progetto di Milan e Inter

Nuovo San Siro, emergono i dettagli sull’investimento monstre di Milan e Inter e i benefici economici del progetto dei due club

Mentre Milan e Inter procedono spedite verso il rogito, previsto entro il 10 novembre, emergono i dettagli e le straordinarie ricadute del progetto per il nuovo stadio di Milano, che include anche la rifunzionalizzazione di San Siro e lo sviluppo dell’intera area circostante. Uno studio di TEHA Group, riportato oggi dal Sole 24 Ore, ha stimato i benefici socioeconomici e gli impatti positivi che il progetto avrà non solo sui club, ma sull’intera città e sul Paese.

Il progetto, attivato da capitali privati, è destinato a trasformare lo sport in una potente leva di rigenerazione e sviluppo sistemico.

Ricadute Economiche: Un Impatto Cumulato Di 4,6 Miliardi

L’analisi di TEHA Group ha evidenziato cifre impressionanti, ottenute misurando gli impatti multidimensionali derivanti dall’investimento in rigenerazione urbana. Solo per la fase di costruzione, il progetto genererà:

Un impatto economico complessivo cumulato di circa 4,6 miliardi di euro in 10 anni .

di circa . Un contributo all’occupazione di circa 18.450 occupati, tra impatti diretti, indiretti e indotti.

A questi si aggiungeranno le ricadute economiche derivanti dall’operatività delle nuove funzioni realizzate, che a regime produrranno 3,1 miliardi di Euro e circa 16.350 occupati ogni anno. Questo grazie alla creazione di un nuovo polo di attrazione, attivo 365 giorni l’anno, capace di generare flussi addizionali di oltre 5,5 milioni di turisti e visitatori.

Rispetto all’attuale Meazza, il PIL generato crescerà di oltre l’80%. Sebbene la maggior parte degli impatti sarà concentrata su Milano e in Lombardia, l’ampio indotto sosterrà e attiverà filiere economiche e occupazione lungo tutta la catena del valore nazionale, ben oltre il comparto dell’edilizia.

Benefici Sociali E Urbanistici: Milano All’Altezza Degli Standard Internazionali

Oltre ai vantaggi economici, lo studio ha evidenziato i benefici sociali e gli impatti intangibili che l’infrastruttura competitiva porterà alla città.

Standard e Attrattività: Milano potrà riallinearsi agli standard internazionali con un impianto moderno, accessibile e sicuro , in grado di attrarre grandi eventi sportivi e culturali (come le future finali di Champions League e la possibilità di partecipare agli Europei del 2032 ).

Milano potrà riallinearsi agli con un impianto , in grado di attrarre (come le future finali di e la possibilità di partecipare agli ). Rigenerazione Urbana: Verrà restituita continuità a un’area oggi segnata da un vuoto urbano di circa 280 mila mq (sette volte Piazza Duomo). Il verde pubblico disponibile per i cittadini triplicherà rispetto a oggi.

Verrà restituita continuità a un’area oggi segnata da un (sette volte Piazza Duomo). Il per i cittadini rispetto a oggi. Servizi e Sviluppo: Saranno disponibili nuovi servizi, spazi e funzioni per la collettività, sostenendo lo sviluppo rigenerativo dell’area, anche in vista dell’incremento di circa 3.500 residenti previsto dagli altri progetti residenziali in completamento.

Il progetto del nuovo stadio non è quindi solo una questione sportiva per il Milan di Massimiliano Allegri e il DS Igli Tare, ma un’infrastruttura che coniuga attrattività internazionale, sostenibilità e creazione di valore condiviso a beneficio di tutti i cittadini.