Nuovo San Siro, la data cruciale: il progetto definitivo di Inter e Milan atteso per la metà del 2026? La situazione

Milan news 24

Published

4 secondi ago

on

By

San Siro

Nuovo San Siro, spunta la data cruciale per il progetto definitivo dell’impianto: la metà del 2026 cerchiata con la matita rossa

Il processo per la realizzazione del nuovo San Siro avanza, nonostante le complessità burocratiche e le indagini in corso. L’attenzione delle dirigenze di Inter e Milan è ora focalizzata sulla definizione dei dettagli architetturali e sulla tempistica per passare alla fase operativa.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Inter (Oaktree) e Milan (RedBird) sono al lavoro con i due studi di architettura, Foster e Manica, per vagliare le diverse opzioni di sviluppo per il nuovo impianto e per l’area circostante.

Nuovo San Siro, progetto definitivo nel 2026

La notizia chiave fornita dal quotidiano è la previsione del cronoprogramma: «Il progetto definitivo potrebbe arrivare intorno alla metà del 2026».

Questa data è cruciale. L’arrivo del progetto definitivo segnerà il punto di non ritorno e darà il via libera alla fase più operativa e concreta dell’intero iter. Solo allora, infatti, si potrà procedere con la selezione del costruttore.

Fase successiva: gara d’appalto e finanziamenti

Una volta approvato il progetto, i club potranno indire una gara d’appalto aperta a gruppi di costruzione italiani ed esteri. Questi dovranno garantire il rispetto del tetto fissato per i costi totali dell’opera.

Il grosso del progetto sarà finanziato a debito, con prestiti già ottenuti da istituti di primissimo piano (come Jp Morgan e Goldman Sachs), ma una quota di capitale di rischio sarà comunque impegnata dalle proprietà Oaktree e RedBird. La certezza espressa dal Milan è che l’investimento sarà interamente «con fondi privati», senza alcun contributo pubblico.

