Nuovo San Siro Milan, Corbani (Comitato “Sì Meazza”) annuncia: «Ecco quanto risparmierebbero le due squadre in caso di acquisto dell’impianto»

Nuovo San Siro Milan, Corbani (Comitato “Sì Meazza”) ha fornito un dettaglio importante sul possibile acquisto dell’impianto da parte dei due club

La tensione a Milano rimane altissima. Con il Consiglio Comunale pronto a votare il futuro di San Siro, un nuovo ostacolo si è aggiunto alla già complicata situazione. Secondo quanto riporta l’edizione milanese di Repubblica, il dibattito si è acceso intorno al canone di affitto che Milan e Inter non pagherebbero più dopo l’eventuale rogito per l’acquisto dello stadio e delle aree limitrofe. Un punto cruciale che sta mettendo a dura prova le trattative.

Il Comitato “Sì Meazza” alza la voce

A sollevare la questione è stato il presidente del Comitato “Sì Meazza”, Luigi Corbani, che ha fornito cifre precise e significative. “Il corrispettivo pagato dalle squadre nel 2024 come canone annuale è di oltre 13 milioni di euro, la concessione dovrebbe durare fino al 2030, quindi le squadre dovrebbero versare ancora più di 67 milioni“, ha spiegato Corbani. Questi fondi, che il Comune perderebbe in caso di vendita, sono un punto di attrito non indifferente, soprattutto considerando che i club non li verseranno più se l’acquisto andrà a buon fine.

La vicenda è di particolare rilevanza e pone il Milan di fronte a un’ennesima sfida, che va oltre il campo da gioco. Il direttore sportivo Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri sono concentrati sugli obiettivi sportivi, ma il futuro del club è strettamente legato alle decisioni che verranno prese in questi giorni a Palazzo Marino. La delibera, che mira a cedere l’impianto e a dare il via libera alla costruzione del nuovo stadio, è ostacolata da questioni burocratiche ed economiche, come appunto la perdita di una cospicua somma dovuta dal canone di affitto.

La corsa contro il tempo per una decisione

La questione del canone annuale aggiunge un’ulteriore incertezza al voto del Consiglio Comunale. Tra giovedì e lunedì, i consiglieri dovranno prendere una decisione definitiva, probabilmente dopo una maratona di discussioni e la presentazione di numerosi emendamenti. La posta in gioco è alta: non solo il futuro di San Siro ma anche la possibilità per Milan e Inter di costruire un impianto di proprietà, un passo fondamentale per il loro sviluppo economico.

La notizia, riportata da Repubblica, sottolinea come la trattativa sia ancora in salita e che non mancheranno le sorprese. Le parole di Luigi Corbani hanno alimentato il dibattito, e ora l’attenzione è tutta rivolta al voto del Consiglio Comunale. La speranza dei tifosi del Milan è che si possa giungere a una soluzione che permetta al club di continuare a crescere, in linea con gli ambiziosi progetti portati avanti da Tare e Allegri.