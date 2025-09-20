Connect with us

News

Nuovo San Siro Milan, la vicenda si complica nuovamente? L'ultima indiscrezione spiazza i tifosi, cosa sta succedendo

News

Milan Lecce, Allegri rivoluziona la difesa: ecco cosa filtra alla vigilia della sfida di Coppa Italia

News

Ronaldo il fenomeno compie gli anni, il Milan gli fa gli auguri sui social! Il messaggio postato dal club rossonero

News

Milan Lecce, Luka Modric partirà sicuramente dalla panchina: a gestire il centrocampo ci sarà questo giocatore

News

Milan Lecce, ci sarà un esordio da titolare nella sfida di domani sera: Allegri ha in mente questa mossa a sorpresa

News

Nuovo San Siro Milan, la vicenda si complica nuovamente? L’ultima indiscrezione spiazza i tifosi, cosa sta succedendo

Milan news 24

Published

2 giorni ago

on

By

San Siro

Nuovo San Siro Milan, si sta allargando il fronte dei no per quanto riguarda la realizzazione dell’impianto: tutti i dettagli

Il futuro dello stadio di San Siro continua a essere un argomento di acceso dibattito a Milano, con un fronte del no che si fa sempre più ampio e compatto. L’edizione odierna di Libero ha messo in luce le crescenti divisioni all’interno della commissione comunale, riportando una seduta a dir poco infuocata. La questione della delibera sullo stadio, che dovrebbe dare il via libera a nuovi progetti, sta incontrando una resistenza significativa da parte di diverse forze politiche. Tra i contrari, come sottolineato da Libero, spiccano nomi come Pietro Turco del Partito Democratico e Fabrizio De Chirico di Forza Italia, a dimostrazione di una trasversalità nel dissenso che va ben oltre le classiche differenze ideologiche.

La tensione è palpabile, e la vicesindaca Anna Scavuzzo ha provato a gettare acqua sul fuoco, spiegando che l’iter della delibera è una prassi consolidata. “Non si tratta di deresponsabilizzare la giunta o responsabilizzare il Consiglio, sono delibere che hanno sempre questo iter”, ha dichiarato la Scavuzzo. Tuttavia, le sue parole non sembrano aver placato gli animi, e la prospettiva di un futuro incerto per la storica “Scala del calcio” appare sempre più concreta. Questo stallo politico ha inevitabilmente delle ripercussioni anche sul mondo del calcio milanese. I tifosi del Milan, in particolare, si interrogano sul destino del loro tempio, e la dirigenza rossonera non può non guardare con preoccupazione a questa situazione.

Il Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, ha bisogno di punti fermi e certezze per pianificare il proprio futuro, e la questione stadio rappresenta un ostacolo non di poco conto. Un nuovo stadio di proprietà, infatti, garantirebbe al club maggiori entrate e una struttura all’avanguardia, elementi fondamentali per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. La delibera sullo stadio non è solo un atto burocratico, ma una decisione strategica che influenzerà il destino sportivo ed economico delle squadre milanesi per i prossimi decenni. Mentre il dibattito infuria in commissione, il tempo stringe e le incertezze continuano a crescere, lasciando in sospeso il futuro di uno dei luoghi simbolo del calcio italiano. La speranza è che si trovi presto una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa, garantendo un futuro prospero sia per lo stadio che per le squadre che lo abitano.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.