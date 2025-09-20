Nuovo San Siro Milan, la vicenda si complica nuovamente? L’ultima indiscrezione spiazza i tifosi, cosa sta succedendo

Nuovo San Siro Milan, si sta allargando il fronte dei no per quanto riguarda la realizzazione dell’impianto: tutti i dettagli

Il futuro dello stadio di San Siro continua a essere un argomento di acceso dibattito a Milano, con un fronte del no che si fa sempre più ampio e compatto. L’edizione odierna di Libero ha messo in luce le crescenti divisioni all’interno della commissione comunale, riportando una seduta a dir poco infuocata. La questione della delibera sullo stadio, che dovrebbe dare il via libera a nuovi progetti, sta incontrando una resistenza significativa da parte di diverse forze politiche. Tra i contrari, come sottolineato da Libero, spiccano nomi come Pietro Turco del Partito Democratico e Fabrizio De Chirico di Forza Italia, a dimostrazione di una trasversalità nel dissenso che va ben oltre le classiche differenze ideologiche.

La tensione è palpabile, e la vicesindaca Anna Scavuzzo ha provato a gettare acqua sul fuoco, spiegando che l’iter della delibera è una prassi consolidata. “Non si tratta di deresponsabilizzare la giunta o responsabilizzare il Consiglio, sono delibere che hanno sempre questo iter”, ha dichiarato la Scavuzzo. Tuttavia, le sue parole non sembrano aver placato gli animi, e la prospettiva di un futuro incerto per la storica “Scala del calcio” appare sempre più concreta. Questo stallo politico ha inevitabilmente delle ripercussioni anche sul mondo del calcio milanese. I tifosi del Milan, in particolare, si interrogano sul destino del loro tempio, e la dirigenza rossonera non può non guardare con preoccupazione a questa situazione.

Il Milan, guidato dal direttore sportivo Igli Tare e dall’allenatore Massimiliano Allegri, ha bisogno di punti fermi e certezze per pianificare il proprio futuro, e la questione stadio rappresenta un ostacolo non di poco conto. Un nuovo stadio di proprietà, infatti, garantirebbe al club maggiori entrate e una struttura all’avanguardia, elementi fondamentali per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. La delibera sullo stadio non è solo un atto burocratico, ma una decisione strategica che influenzerà il destino sportivo ed economico delle squadre milanesi per i prossimi decenni. Mentre il dibattito infuria in commissione, il tempo stringe e le incertezze continuano a crescere, lasciando in sospeso il futuro di uno dei luoghi simbolo del calcio italiano. La speranza è che si trovi presto una soluzione che possa accontentare tutte le parti in causa, garantendo un futuro prospero sia per lo stadio che per le squadre che lo abitano.