Nuovo San Siro Milan, Bergomi prende posizione: la leggenda dell'Inter si schiera dalla parte dei due club. Le dichiarazioni

Leao Milan, attacco clamoroso di Cassano: «Non gli pulisce nemmeno il piede destro a Greenwood. 7.5 in pagella? Dico che...»

Cassano non le manda a dire sul Milan: «Un rigore che non c'era e papera del portiere, la vittoria contro la Fiorentina...»

Modric Milan, Sinner elogia il centrocampista croato: «Ha una bellissima mentalità. Che tennista mi ricorda? Dico...»

Allegri Milan, Cassano attacca ancora il tecnico: «Padre tempo arriva. Scudetto? Farà fatica pure a...»

2 giorni ago

Bergomi

Nuovo San Siro Milan, Beppe Bergomi ha preso posizione in merito alla vicenda dello storico impianto: le sue dichiarazioni

Beppe Bergomi, leggenda nerazzurra e oggi opinionista televisivo, ha espresso il suo parere sul destino dello stadio San Siro e sulla prospettiva della costruzione di un nuovo impianto, intervenendo nell’ultima puntata del podcast Scontro Diretto. L’ex difensore si è detto dispiaciuto per la fine di un’epoca, ma al contempo pragmatico e proiettato verso il futuro delle due squadre milanesi.

Bergomi ha sottolineato, con un esempio molto concreto, l’obsolescenza strutturale del Meazza rispetto agli standardinternazionali: “Giro gli stadi di tutto il mondo e proprio banalmente andare in bagno a San Siro è difficile”.

Nuovo San Siro Milan, il confronto di Bergomi con gli altri stadi in Europa

Il paragone con gli impianti moderni è impietoso per lo stadio milanese: “Gli stadi ormai sono quasi tutti uguali, quasi tutti con questi anelli che girano intorno dove tu entri per vedere la partita ma scendi e puoi andare in bagno, puoi andare a comprarti un panino, puoi sederti al ristorante, puoi comprare gadget, puoi fare qualsiasi cosa. E San Siro questa cosa non ce l’ha”.

Nonostante la razionalità, Bergomi non nasconde la nostalgia personale. Ricordando i suoi primi passi da tifoso, ha ammesso: “La mattina vado a camminare, abito anche io a San Siro, e l’altro giorno passando e girando, dentro di me pensavo non tanto alle partite che ho fatto ma quando da piccolino andavo a San Siro… mi vengono in mente queste cose qua quindi certo che mi dispiace”.

Tuttavia, l’opinione del Campione del Mondo è ferma sulla necessità di guardare avanti: “Però devo guardare avanti e quindi è giusto così. Penso che io arrivo a dirti che le Milan e Inter dovrebbero avere un loro stadio”.

