News
Nuovo DS Milan, D’Amico prima di Tare? Il dirigente dell’Atalanta fa chiarezza e smentisce tutte le voci. La ricostruzione
Nuovo DS Milan, Tony D’Amico prima scelta dei rossoneri in estate? L’attuale dirigente dell’Atalanta smentisce tutte le voci
La carriera di Tony D’Amico, stimato direttore sportivo dell’Atalanta, è un percorso affascinante fatto di due vite nel mondo del calcio: prima come calciatore, poi come dirigente. Una storia che lo stesso D’Amico ha voluto ripercorrere in una recente intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, svelando le difficoltà e le soddisfazioni che lo legano indissolubilmente a questo sport.
Il calcio è stato per D’Amico una passione che lo ha portato a vivere in prima persona le dinamiche del campo, affrontando le sfide e le pressioni di una carriera da professionista. Ma è nel suo ruolo attuale di direttore sportivo che ha trovato una nuova vocazione, quella di costruire e plasmare squadre, scoprendo talenti e lavorando per il successo della sua amata Atalanta. Un ruolo che lo ha portato a raggiungere traguardi importanti e a guadagnarsi la stima del mondo del calcio.
Il legame con l’Atalanta e il futuro lontano dal Milan
Nonostante i rumors di mercato che lo volevano in un possibile approdo al Milan, D’Amico ha voluto mettere a tacere le voci, ribadendo il suo forte legame con il club bergamasco. “Ho letto molte cose su questo argomento. Quel che è certo è che non mi sono mai sentito fuori dal progetto Atalanta” ha sottolineato il direttore sportivo, confermando la sua piena dedizione alla causa nerazzurra. La sua storia con l’Atalanta è profonda e duratura, fatta di fiducia reciproca e di una visione condivisa per il futuro.
Il Milan, nel frattempo, ha già scelto la sua nuova guida tecnica e dirigenziale per la prossima stagione. A capo del progetto sportivo rossonero ci sono infatti Igli Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Una nuova era si è aperta per il club milanese, che si appresta a competere ai massimi livelli con un organigramma rinnovato e con obiettivi ambiziosi. L’arrivo di Tare e Allegri è un chiaro segnale della volontà del Milan di tornare a vincere e a dominare il calcio italiano.
La decisione di D’Amico di rimanere a Bergamo non fa altro che rafforzare l’idea di un progetto solido e a lungo termine che sta prendendo forma all’Atalanta. Il lavoro del direttore sportivo ha portato alla scoperta di talenti come Koopmeiners e Hojlund, solo per citarne alcuni, e a una crescita costante della squadra. Un impegno che continuerà anche in futuro, con l’obiettivo di consolidare la posizione dell’Atalanta tra le grandi del calcio italiano e di raggiungere nuovi e più ambiziosi traguardi, sia in Italia che in Europa.