Connect with us

News

Nuovo DS Milan, D'Amico prima di Tare? Il dirigente dell'Atalanta fa chiarezza e smentisce tutte le voci. La ricostruzione

News

Milan Bologna, Italiano ritrova il titolarissimo? Le ultime novità in vista della sfida di San Siro

News

Pulisic Milan, l'americano arma dalla panchina contro il Bologna? Incredibile novità, non se lo aspettava nessuno

News

Milan Bologna, Allegri tra riflessioni e voglia dei tre punti: sono due gli importanti nodi da sciogliere. Le ultime

News

Milan Bologna, grossa tentazione Rabiot! Allegri e staff tecnico stupiti da questo particolare aspetto, non se lo aspettava nessuno

News

Nuovo DS Milan, D’Amico prima di Tare? Il dirigente dell’Atalanta fa chiarezza e smentisce tutte le voci. La ricostruzione

Milan news 24

Published

32 minuti ago

on

By

damico

Nuovo DS Milan, Tony D’Amico prima scelta dei rossoneri in estate? L’attuale dirigente dell’Atalanta smentisce tutte le voci

La carriera di Tony D’Amico, stimato direttore sportivo dell’Atalanta, è un percorso affascinante fatto di due vite nel mondo del calcio: prima come calciatore, poi come dirigente. Una storia che lo stesso D’Amico ha voluto ripercorrere in una recente intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, svelando le difficoltà e le soddisfazioni che lo legano indissolubilmente a questo sport.

Il calcio è stato per D’Amico una passione che lo ha portato a vivere in prima persona le dinamiche del campo, affrontando le sfide e le pressioni di una carriera da professionista. Ma è nel suo ruolo attuale di direttore sportivo che ha trovato una nuova vocazione, quella di costruire e plasmare squadre, scoprendo talenti e lavorando per il successo della sua amata Atalanta. Un ruolo che lo ha portato a raggiungere traguardi importanti e a guadagnarsi la stima del mondo del calcio.

Il legame con l’Atalanta e il futuro lontano dal Milan

Nonostante i rumors di mercato che lo volevano in un possibile approdo al Milan, D’Amico ha voluto mettere a tacere le voci, ribadendo il suo forte legame con il club bergamasco. “Ho letto molte cose su questo argomento. Quel che è certo è che non mi sono mai sentito fuori dal progetto Atalanta” ha sottolineato il direttore sportivo, confermando la sua piena dedizione alla causa nerazzurra. La sua storia con l’Atalanta è profonda e duratura, fatta di fiducia reciproca e di una visione condivisa per il futuro.

Il Milan, nel frattempo, ha già scelto la sua nuova guida tecnica e dirigenziale per la prossima stagione. A capo del progetto sportivo rossonero ci sono infatti Igli Tare come nuovo direttore sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore. Una nuova era si è aperta per il club milanese, che si appresta a competere ai massimi livelli con un organigramma rinnovato e con obiettivi ambiziosi. L’arrivo di Tare e Allegri è un chiaro segnale della volontà del Milan di tornare a vincere e a dominare il calcio italiano.

La decisione di D’Amico di rimanere a Bergamo non fa altro che rafforzare l’idea di un progetto solido e a lungo termine che sta prendendo forma all’Atalanta. Il lavoro del direttore sportivo ha portato alla scoperta di talenti come Koopmeiners e Hojlund, solo per citarne alcuni, e a una crescita costante della squadra. Un impegno che continuerà anche in futuro, con l’obiettivo di consolidare la posizione dell’Atalanta tra le grandi del calcio italiano e di raggiungere nuovi e più ambiziosi traguardi, sia in Italia che in Europa.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.