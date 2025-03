Nuovo Direttore Sportivo Milan, indiscrezione clamorosa: Furlani ha già deciso. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Questa mattina la Repubblica ha rilasciato un’importantissima indiscrezione sulla situazione nuovo DS in casa Milan.

Il Milan, come riportato dal quotidiano, ha scelto Paratici come futuro Direttore Sportivo. La settimana scorsa ha incontrato Furlani a Milano ed è piaciuto all’AD rossonero. L’ex Juventus, dunque, ora è il favorito per intraprendere questo ruolo. Questa sosta dedicata agli impegni delle nazionali sarà decisiva per chiudere la vicenda.