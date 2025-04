Nuovo allenatore Milan, Furlani avvisato: con lui come DS arriverà questo allenatore a Milanello

Nuovo allenatore Milan, se la scelta come nuovo DS ricadrà su Tony D’Amico, attualmente all’Atalanta, il candidato in pole per la panchina è Sarri

Come riferito da Tuttosport, se è vero che le chance di possibile conferma di Conceicao in casa Milan per la prossima stagione sono in aumento (e aumenterebbe ancora in caso di successo in Coppa Italia), è altrettanto vero come il club rossonero si guardi tuttora intorno in caso di separazione con l’ex Porto.

Ovviamente la scelta del nuovo allenatore dipenderà inevitabilmente anche dalla scelta del nuovo DS: in questo caso se a spuntarla fosse Tony D’Amico, oggi all’Atalanta, il candidato in pole per la panchina del Milan sarebbe Maurizio Sarri.