Nuovo allenatore Milan, l’indiscrezione cambia tutto per il futuro! Hanno scelto lui, tifosi spiazzati

Nuovo allenatore Milan, clamorosa indiscrezione sul prossimo tecnico rossonero: Conte sarebbe il primo obiettivo del Diavolo

Intervenuto a Tv Play, Emiliano Viviano, ex portiere e noto opinionista, ha svelato una clamorosa indiscrezione sulla panchina del Milan della prossima stagione. Il profilo in pole per prendere il posto di Sergio Conceicao non sarebbe quello di Max Allegri. Le dichiarazioni:

PAROLE – «Un uccellino mi ha riferito che il Milan si è mosso per Conte in vista della prossima stagione. La società lo vuole: è lui la prima scelta».