Nuovo allenatore Milan, Galeone consiglia il Diavolo: «Prendi lui e non te ne pentirai»

Nuovo allenatore Milan, Galeone, ex tecnico, ha consigliato al club rossonero il profilo di Gasperini, tecnico dell’Atalanta

Intervistato da Tuttosport, Giovanni Galeone, ex allenatore, ha parlato del possibile nuovo allenatore del Milan consigliando ai rossoneri Gasperini dell’Atalanta:

PAROLE – «Gasperini meriterebbe di allenare Napoli o Milan: col progetto giovani sarebbe perfetto per i rossoneri. Piero è molto attento e scontroso nell’imporre le sue idee, diventa difficile smuoverlo da certe convinzioni. Gasp è uno che tira dritto, non sa essere politico e non ha mai fatto compromessi. Ha ottenuto grandi risultati, tenendo sempre fede alle sue convinzioni. Atalanta meno spettacolare? Prima c’erano Ilicic e Gomez. Adesso lì ha De Ketelaere: non è mica la stessa cosa. Gasp è metodico, a tratti spigoloso ma molto concreto e attento in tutto quello che fa. La sua grande qualità è la determinazione. Difetto? È permaloso».