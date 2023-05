Il Milan tramite i social ha annunciato la presentazione della nuova maglia. La scelta del testimonial è un indizio di mercato

Come si vede dal video per l’occasione è stato scelto Leao. Un segnale che il portoghese resterà al Milan ed è pronto a firmare il rinnovo.

LA DESCRIZIONE DELLA NUOVA MAGLIA – Non si può separare il Milan da Milano. Quindi, con la maglia Home 2023/24, avviciniamo ancora di più le due cose. Le caratteristiche strisce rossonere si trasformano in una grafica ripetuta completamente nuova che celebra la città, la squadra e il suo ruolo nel cuore di una comunità in continua evoluzione e in costante progresso. Quando si indossa questa maglia, l’unica strada è quella del futuro.

Questa è la strada del Milan.