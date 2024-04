Nuova maglia Milan: anticipazioni sul kit celebrativo per i 125 anni

Il portale Footy Headlines ha pubblicato le anticipazioni e le indiscrezioni sulla nuova maglia celebrativa per i 125 anni del Milan

Back to the future in casa Milan. Il portale Footy Headlines ha pubblicato le anticipazioni sul kit celebrativo per i 125 anni di storia, per il quale il club rossonero aveva chiesto l’aiuto dei tifosi nella scelta dei particolari.

😍🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Milan fans voted for the St. George's Crest 👍 Design guess by @grhaer9 pic.twitter.com/jo88WJ5pj8 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) April 8, 2024

lo stemma riprenderà lo stemma della città di Milano, mentre la scritta celebrativa dietro al colletto dovrebbe essere: “Rossoneri 125”.