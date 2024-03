Nunziata incoraggia l’Under21: «Ci aspettano due partite fondamentali. Sul gruppo…». Le parole del ct degli Azzurrini

Carmine Nunziata ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni dell’Italia Under 21 per le qualificazioni agli europei di categoria. Di seguito le parole del ct.

PARTITE – «Ci aspettano due partite fondamentali per il nostro cammino in questi tre o quattro giorni dovremo fare in modo di recuperare tutto quello che abbiamo fatto di buono e migliorare ciò che non abbiamo fatto bene».

PAREGGIO LETTONIA – «Abbiamo perso due punti. Per il resto il bilancio è positivo, i ragazzi stanno facendo bene, anche se possiamo fare meglio alcune cose».

GRUPPO – «È da quattro mesi che non ci vediamo con i ragazzi e per questo ho deciso di portare qualche giocatore in più, anche per valutare lo stato di forma di tutti visto che c’è qualcuno che viene da un infortunio».

MAGGIORE MINUTAGGIO NEI CLUB – «Molti hanno trovato continuità, sono giovani e non è facile giocare sempre in Serie A e Serie B. Spalletti ha grande attenzione per l’Under 21 e per tutte le nazionali giovanili. Visto che abbiamo due partite di qualificazione ha deciso di lasciarceli».