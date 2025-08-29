MN24 – Numero maglia Nkunku: svelata la scelta del nuovo acquisto rossonero. I dettagli

Numero maglia Nkunku: il nuovo acquisto rossonero, che sta svolgendo le visite mediche in questi minuti, ha scelto il 18

La redazione di Milannews24 ha diffuso una notizia che ha scosso il mondo del calcio milanista: Christopher Nkunku è un nuovo giocatore del Milan. L’attaccante francese, ex Chelsea, sta completando l’iter medico stamattina presso la clinica La Madonnina e nel pomeriggio si recherà nella sede rossonera per siglare il suo contratto. Un colpo di mercato che proietta il Milan verso una nuova era, guidata dal direttore sportivo Igli Tare e dal neo-allenatore Massimiliano Allegri.

Dettagli dell’operazione e il nuovo ruolo di Allegri

L’arrivo di Nkunku non è solo un acquisto, ma un vero e proprio investimento strategico. L’operazione, dal valore complessivo di circa 42 milioni di euro, si suddivide in una parte fissa di 37 milioni e bonus, non facilmente raggiungibili, di circa 5 milioni. Questi dettagli confermano la volontà del club di investire su talenti di prima fascia, capaci di fare la differenza in campo. L’integrazione di un giocatore del calibro di Nkunku nel sistema di gioco di Allegri sarà un punto cruciale per la prossima stagione. Il mister, noto per la sua pragmaticità tattica, avrà a disposizione una pedina estremamente versatile, in grado di ricoprire più ruoli in attacco e di migliorare la manovra offensiva della squadra. Sarà interessante vedere come Allegri utilizzerà la fantasia e la tecnica di Nkunku per creare nuove soluzioni offensive, affiancandolo ai giocatori già presenti in rosa.

Il nuovo volto del Milan: tra Tare e Nkunku

Con Igli Tare alla guida dell’area tecnica, il Milan sta tracciando una rotta ben definita. La scelta di Nkunku dimostra l’orientamento verso un calcio moderno e dinamico. Tare, conosciuto per la sua abilità nel scovare talenti e nel condurre negoziazioni complesse, ha messo a segno un colpo che farà parlare a lungo. L’arrivo del francese rappresenta una dichiarazione d’intenti chiara: il Milan vuole tornare a competere per i massimi livelli, sia in Italia che in Europa. Il numero di maglia scelto da Nkunku, il 18, ha un sapore di continuità e tradizione, in quanto indossato nella scorsa stagione dal giovane Kevin Zeroli, attualmente in prestito al Monza. Questo passaggio di testimone simbolico sottolinea la volontà di creare una squadra forte, ma al tempo stesso attenta a valorizzare la tradizione rossonera. L’attesa dei tifosi è palpabile, desiderosi di vedere Nkunku calcare il prato di San Siro e dimostrare il suo immenso potenziale.