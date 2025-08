Numero maglia Jashari: lo svizzero ha scelto il 30! Tutti i precedenti in rossonero. L’elenco completo

Numero maglia Jashari: il centrocampista svizzero ha scelto il 30: ecco l’elenco di tutti i precedenti nella storia del club

Grandi notizie in casa Milan! Il neo-acquisto Ardon Jashari ha sciolto le riserve e ha scelto il numero di maglia che indosserà nella sua avventura rossonera: il 30. Una scelta non casuale, dato che questo è il numero che lo ha accompagnato anche al Club Brugge e, in precedenza, al Lucerna. Solo tra il 2022 e il 2024 ha optato per il numero 6, ma ora torna alle sue origini, al 30 che evidentemente gli porta bene.

Il Numero 30: Un Simbolo di Continuità e Nuovi Inizi

L’arrivo di Jashari e la sua scelta del numero 30 segnano un momento importante per il Milan di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo, e di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore. Entrambi stanno lavorando per plasmare una squadra competitiva, e l’integrazione di Jashari è un tassello fondamentale in questa costruzione. Il numero 30 al Milan ha una storia ricca, seppur con diversi interpreti e periodi di inattività. La maglia di Jashari sarà ora un punto di riferimento per i tifosi, curiosi di vedere come il giovane svizzero si inserirà nei meccanismi della squadra.

I Predecessori Illustri (e Meno Illustri) del Numero 30

Analizzando la storia del numero 30 in rossonero, scopriamo una sfilata di nomi che hanno lasciato il segno, chi più, chi meno, nella memoria collettiva dei tifosi. Si parte da Christian Ziege nel 1996/97, un terzino sinistro di grande talento che ha contribuito al successo del Milan. Un anno dopo, nel 1997/98, fu il turno di un’autentica leggenda, il brasiliano Leonardo, la cui classe e visione di gioco hanno incantato San Siro. Dopo di lui, Domenico Morfeo nel 1998/99 e poi per due stagioni, Mattia Graffiedi tra il 1999/2000 e il 2000/01.

Il 2001/02 vide un altro nome altisonante indossare il 30: Fernando Redondo. Nonostante una carriera rossonera sfortunata a causa di infortuni, la sua classe cristallina è rimasta impressa. A seguire, nel 2002/03, un giovane Marco Borriello iniziò a mostrare il suo potenziale con questa maglia. Curiosamente, nel 2004/05, il numero 30 fu sulle spalle di Harvey Esajas, un giocatore che ebbe un’esperienza molto breve e particolare al Milan.

Successivamente, il numero fu vestito da giovani portieri come Davide Facchin nel 2005/06 e Daniel Offredi per due stagioni, dal 2006/07 al 2007/08. Poi un periodo di “non assegnata” nel 2008/09, prima del ritorno nel 2009/10 con Marco Storari e Amantino Mancini, entrambi per metà stagione. Flavio Roma ereditò il 30 per le due stagioni successive, dal 2010/11 al 2011/12.

Dal 2012/13 al 2015/16, la maglia numero 30 rimase vacante per ben quattro anni consecutivi, un fatto insolito nella storia recente del club. Nel 2016/17, fu assegnata a Jherson Vergara e poi nuovamente a Marco Storari, che la tenne anche nel 2017/18. Ancora due anni di “non assegnata” nel 2018/19 e 2019/20, prima di essere indossata da Riccardo Tonin nel 2020/21.

Negli ultimi anni, il numero 30 è stato protagonista con Junior Messias, che lo ha avuto per due stagioni dal 2021/22 al 2022/23, contribuendo con gol importanti. La scorsa stagione, 2023/24, ha visto Mattia Caldara con questa maglia, mentre per la stagione appena trascorsa, la 2024/25, il 30 è stato di Mattia Liberali.

Aspettative su Jashari

Ora, la palla passa ad Ardon Jashari. Con il nuovo assetto dirigenziale guidato da Tare e la guida tecnica di Allegri, il Milan punta a un futuro di successi. La scelta del numero 30 da parte di Jashari non è solo una curiosità numerica, ma un simbolo delle aspettative che il club ripone in lui. I tifosi si augurano che Jashari possa onorare questa maglia con prestazioni all’altezza della storia gloriosa del Milan e diventare un punto fermo del centrocampo rossonero. La fonte di queste informazioni è da ricercarsi nelle comunicazioni ufficiali del Milan e nelle statistiche storiche relative ai numeri di maglia del club.