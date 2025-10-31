Connect with us

Novellino elogia Allegri: «È uno straordinario conoscitore di calcio ed è un maestro in questa particolare peculiarità tattica. Vi spiego»

Baiocchini lancia l'allarme in casa Milan: «Contro la Roma la squadra di Allegri rischia di...»

Cellino esalta Allegri: «L'unico che sapeva confrontarsi da uomo». L'elogio dell'ex Patron del Cagliari

Galliani su Gattuso e Conte: l'ex Milan promuove il CT e il tecnico del Napoli. Le dichiarazioni

Santiago Gimenez, il padre svela: «Sta combattendo da tempo con un problema alla caviglia che va e viene. Sulla gara contro l'Atalanta...»

Milan news 24

Published

17 minuti ago

on

By

Novellino

Novellino, ex calciatore del Milan e noto tecnico, ha elogiato i rossoneri di Massimiliano Allegri spendendo bellissime parole per il livornese

Walter Novellino, ex giocatore rossonero, ha espresso il suo apprezzamento per il Milan di Massimiliano Allegri in un’intervista a Tuttosport. Novellino ha dichiarato di non essere affatto sorpreso dalle prestazioni del club: «Mi piace molto questo Milan. L’ho visto davvero bene finora e può dire la sua in campionato».

Il segreto, secondo l’ex calciatore, risiede nella guida tecnica: «In fondo però non sono sorpreso: in panchina c’è un grande allenatore come Max Allegri, che resta uno straordinario conoscitore di calcio».

Novellino ha poi elogiato le qualità pratiche di Allegri, definendolo un tecnico che «fa i fatti» e sottolineando in particolare la sua maestria nella fase difensiva: «Nella fase di non possesso è bravissimo».

Inoltre, Allegri «sa utilizzare e sfruttare benissimo le qualità dei suoi calciatori, traendone sempre il meglio». Questo ha portato il Milan a essere «molto solido»: la squadra «concede sempre poco agli avversari e ripartono bene». La conclusione di Novellino è netta: «E quando lo fanno, sanno poi come far male agli avversari».

